Plano de Retomada do Turismo do Estado é apresentado ao Conselho Municipal de Cariacica

O secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, apresentou, na manhã desta terça-feira (21), o Plano de Retomada da Economia do Turismo para os integrantes do Conselho Municipal de Turismo de Cariacica (Comtur). A reunião contou com a participação do vice-prefeito do município, Nilton Basílio; do diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento de Cariacica (Idesc), Jorge Eduardo Saadi; e do presidente do Comtur, Darcy D’Ávila.

Entre as metas propostas para retomada do fluxo turístico no Espírito Santo estão as ações estruturantes, linhas de crédito disponíveis para o segmento e a adoção dos protocolos recomendatórios de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19). “Vamos tornar o Espírito Santo a melhor opção de viagem depois da pandemia”, destacou o secretário, enfatizando que para isto, o setor precisa se unir ainda mais, adotar as medidas de segurança recomendatórias, aproveitar este período para organizar seus atrativos para receber os turistas, assim que as autoridades de Saúde permitirem.

O diretor-presidente do Idesc, Jorge Eduardo Saadi, falou da importância do encontro. “Hoje os membros do Conselho Municipal de Turismo de Cariacica tiveram a oportunidade de conhecer as medidas adotadas pelo Governo do Estado no tocante à retomada do setor do Turismo. É de extrema importância que as ações implementadas em âmbito municipal estejam alinhadas com aquelas planejadas pelo Estado. Neste momento de dificuldades temos que convergir esforços no tocante à retomada deste importante setor da economia e a parceria com a Setur é imprescindível para o êxito de nossas ações”, disse.

Para o presidente do Comtur, Darcy D’Ávila, a hora é de somar esforços. “A reunião de hoje foi extremamente importante para termos um balizamento sobre o Plano de Retomada da Economia do Turismo no Espírito Santo que a Setur vem trabalhando, em paralelo aos trabalhos do Idesc, para que juntos possamos somar esforços no turismo pós pandemia”, pontuou.

Participaram da reunião a diretora Técnica do IDESC, Cristina Vellozo Santos; o diretor do Hotel Fazenda Parque Vale do Moxuara, Wilson Freitas; o presidente da ABAV-ES, Rodrigo Stange, o representante do ES Convention & Visitors Bureau, Ricardo Lopes; a gerente de Fomento ao Turismo do Idesc, Maria Amália Queiroz Bello, além de representantes das secretarias de Educação e de Agricultura e Empreendedorismo do município.

Cariacica

O município de Cariacica faz parte da Região Turística Metropolitana e tem como principais atrativos o Parque Natural Municipal Monte Mochuara, Reserva Biológica Duas Bocas, Unidades de Conservação de Manguezal, Circuito de Agroturismo e uma das mais importantes manifestações folclóricas, o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D’Água e seu personagem João Bananeira, que recentemente foram reconhecidos como Patrimônio Imaterial do município.

