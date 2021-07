Plano de celular mais caro? Veja como economizar

Luciano Rodrigues Os planos mais em conta não são informados individualmente aos clientes

Operadoras de telefonia celular costumam colocar promoções nos sites, por isso é bom ficar de olho. Professor do Ibmec e da Fundação Dom Cabral, o economista Gilberto Braga orienta os consumidores a ficarem atentos. Isso porque, segundo ele, os planos mais em conta não são informados individualmente aos clientes, mas geralmente ficam disponíveis nos sites das empresas.

“Na medida em que os consumidores têm acesso a aparelhos mais modernos, eles tendem a mudar os seus hábitos, e os pacotes de celular tradicionais se tornam obsoletos. Por isso, é comum pagar por serviços e facilidades que já foram importantes, mas que não são mais utilizados. Ou seja, a pessoa pode estar pagando pelo que não usa mais”, explica.

Um exemplo disso é a caixa postal de voz, muito pouco usada atualmente e oferecida por todas as operadoras.

“Esse serviço pode ser tarifado ou fazer parte do pacote contratado. Hoje, a maioria dos usuários prefere deixar recado de voz no WhatsApp, que é gratuito, e pode ser intercalado com mensagens escritas e comunicações instantâneas, como emojis e outras figuras. Logo, pagar pelo voice mail ou tê-lo no pacote de telefonia é jogar dinheiro no lixo”, alerta.

Uma outra alternativa, segundo Braga, é optar pela portabilidade. Ele dá a dica:

“Na portabilidade, o segredo é estudar todos os planos de todas as operadoras e identificar aquele que melhor se adequa ao perfil de uso do cliente, combinando serviços e facilidades oferecidas com o preço cobrado pelo pacote. Isso pode, inclusive, implicar em trocar de operadora, o que hoje é muito fácil de fazer.”

Segundo o economista, um outro ponto a analisar na questão da portabilidade são os descontos na compra de um aparelho novo.

“Essa oferta pode tornar a troca mais atraente para os consumidores, principalmente para aqueles que estão com aparelhos antigos e danificados. A troca de operadora pode ser mais vantajosa do que permanecer na operadora atual e adquirir no mercado um aparelho novo”, finaliza Braga.





Aplicativo compara preços

Para comparar planos de telefonia fixa, celular, banda larga e TV paga, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) oferece, gratuitamente, o aplicativo Anatel Comparador de Ofertas. A ferramenta está disponível para aparelhos móveis com sistemas Android e iOS.

Você viu?

Na plataforma, é possível filtrar a busca por operadora e por preço e até marcar os planos favoritos para ver qual deles se encaixa melhor no orçamento mensal.

O engenheiro Fábio Campos, de 42 anos, de Itaguaí, precisou trocar de aparelho e reclamou que há 20 anos é cliente Vivo, mas não conseguiu desconto.

“Fiquei no prejuízo. Fui atrás de oferta e nada.”





Cobrança sem susto no fim do mês

Planos de controle permitem ao consumidor saber o valor da fatura no fim do mês. Na Vivo, os planos do gênero são os mais indicados para quem quer economizar. Os valores variam de R$ 11,99 por mês (Vivo Turbo com validade de sete dias) a R$ 59,99 mensais (Vivo Controle com um total de 13GB).

A operadora oferece ainda fibra óptica com tecnologia FTTH (Fiber To The Home). Os preços válidos para o mercado do Rio de Janeiro são: Vivo Fibra Internet Banda Larga com Fibra Óptica 300 Mega por R$ 129,99 (plano com wi-fi gratuito e serviços digitais incluídos) e Vivo Fibra Internet Banda Larga com Fibra Óptica + Netflix 300 Mega por R$ 139,99 (com wi-fi gratuito e serviços digitais incluídos, além da Netflix padrão com duas telas simultâneas em HD).

Na TIM, os planos para celulares variam de R$ 54,99 (TIM Controle Light Plus) com 11,5GB de internet e ligações ilimitadas para a mesma operadora a R$ 84,99 (TIM Controle Redes Sociais) com 16GB de internet, redes sociais ilimitadas (Instagram, Twitter e Facebook) e ligações ilimitadas para qualquer operadora.

Na Oi, o plano controle de 50GB sai a R$ 49,99 por mês, caso o cliente escolha o pagamento por cartão de crédito. A opção oferece ligações ilimitadas e utilização das redes sociais sem gastar o plano. A oferta não tem fidelização.

A Claro não enviou suas ofertas.