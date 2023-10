Personare Planeta da transformação encontra o da agressividade: o que pode acontecer?

Está se aproximando um trânsito astrológico bem tenso, que pode, literalmente, provocar explosões. Plutão, o planeta das transformações, faz uma quadratura com Marte, o planeta da agressividade neste domingo (8), mas podemos senti-la por mais uma semana.

Num contexto super complicado para o amor, esse encontro tenso de Plutão-Marte pode aumentar a intensidade e reatividade. Nesse sentido, pode afetar tanto as relações interpessoais quanto os eventos globais.

Para você se preparar, a gente te conta tudo a seguir. Mas não esqueça que você tem um Mapa só seu e que esse (e qualquer trânsito) pode ser diferente. Então, espia aqui o seu Horóscopo Personalizado.

O que pode acontecer?

Veja algumas possibilidades elencadas pelos astrólogos Vanessa Tuleski e Yub Miranda para a quadratura entre Marte em Libra com Plutão em Capricórnio e, ainda, como lidar com os efeitos.

Aumento de reatividade nas relações

O aspecto mais proeminente desta quadratura é um aumento significativo na reatividade e na intensidade das relações. Durante esse período, é como se as pessoas ficassem mais propensas a agir de forma feroz, provocativa ou explosiva.

As tensões podem surgir com mais facilidade, seja no ambiente de trabalho, nas relações familiares ou na esfera política. Meditação é um recurso super valioso, viu?

Tensão nas relações internacionais

Marte-Plutão também pode ser visto nas relações e políticas internacionais, com possíveis situações tensas, com a ameaça de conflitos e desentendimentos.

O clima global pode tornar-se mais denso e imprevisível. Como todos podemos reagir de uma maneira violenta, podemos presenciar, inclusive, atentados.

Desgaste de energia e sobrecarga

Marte também é o planeta da energia, e quando combinado com a intensidade de Plutão, tudo parece custar mais esforço e energia.

As pessoas podem se sentir mais cansadas e sobrecarregadas, pois a pressão emocional e mental aumenta. Veja aqui 9 formas de cuidar da saúde da sua energia.

Como lidar com esse aspecto?

Estratégia capricorniana e diplomacia libriana

Diante desse cenário, é essencial buscar estratégias para lidar com as situações desafiadoras que podem surgir. A diplomacia e o espírito de justiça característicos de Libra (signo onde Marte está) são recursos valiosos para manter a paz nas relações interpessoais e internacionais.

Além disso, a frieza e o autocontrole de Capricórnio (onde está Plutão) podem ser aliados poderosos para evitar reações impulsivas e prejudiciais.

Evite provocações e interferências desnecessárias

É fundamental ser prudente e evitar provocar ou interferir no território alheio neste momento de intensidade. Em uma época em que as emoções estão à flor da pele e as relações são colocadas à prova, a cautela é uma aliada importante para evitar riscos desnecessários.

Muita calma nas relações profissionais e amorosas

Essa quadratura Marte-Plutão não se limita apenas às relações amorosas. Ela também pode afetar as relações profissionais. Por isso, é importante avaliar até que ponto as metas pessoais e profissionais estão em conflito e como isso afeta a vida a dois.

Encontrar um equilíbrio entre o sucesso profissional e a harmonia nas relações é um desafio que muitos podem enfrentar neste período.

