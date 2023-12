Planejamento dos Editais 2023 é apresentado durante 20ª reunião extraordinária do Conselho de Cultura

A Secretaria da Cultura (Secult) apresentou os orçamentos dos Editais da Cultura 2023, durante a 20ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Cultura (CEC), transmitida on-line nessa quinta-feira (30) no canal da Secult do YouTube. Foram anunciadas 433 premiações em 15 editais e 46 linhas de fomento, com o orçamento de R$16, 3 milhões provenientes do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). A previsão é de que os editais já estejam disponíveis no site da Secult, a partir do mês de dezembro de 2023.

Com a pauta única de apresentação do Planejamento dos Editais Funcultura 2023, a reunião pode ser assistida na íntegra pelo canal da Secult no YouTube AQUI.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, ressaltou que, devido às demandas em relação às experiências dos editais do ano passado, a apresentação foi uma conversa inicial para aprimorar e elaborar posteriores ajustes, e também diante da possibilidade de abrir agendas subsequentes com os conselheiros para aprofundar outras questões em relação às próprias câmaras temáticas.

Durante a reunião, também foram apresentados que haverá oficinas formativas em todo o Estado, com agenda a partir de janeiro de 2024, além de atividades como plantão tira-dúvidas por lives, e-mail, telefone e WhatsApp, que também serão promovidas pela Secult.

Conselho Estadual de Cultura

Dialogar, contribuir e integrar a sociedade nas melhorias das ações de políticas culturais do Estado são algumas das atividades do Conselho Estadual de Cultura, órgão consultivo vinculado desde 1967 à Secretaria da Cultura. O CEC tem a função de propor, por meio de atos e resoluções, o aprimoramento de atividades em diferentes áreas culturais no Estado.

Constituído por representantes da sociedade civil, governamentais, regionais e de áreas técnicas, o Conselho contempla diversos setores artístico-culturais. Os membros e conselheiros fazem parte de 20 Câmaras, como Artes Cênicas; Artes Visuais; Música, Audiovisual; Literatura; Patrimônio Arquitetônico, Bens Móveis e Acervos e Patrimônio Ecológico, Natural e Paisagístico e Bens Imateriais.

Outro aspecto é a abrangência territorial, tendo em vista que os membros titulares do Conselho Estadual de Cultura representam os municípios das regiões norte, centro-oeste, sul, Caparaó, serrana e da Região Metropolitana da Grande Vitória.

