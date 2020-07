PL sobre uso da cloroquina tramita em urgência

.

Tema em destaque na agenda nacional, a autorização do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19 é objeto do PL 298/2020 que teve a tramitação em regime de urgência aprovada na sessão virtual desta segunda-feira (27). Por isso, esse e outros quatro projetos, entram na pauta de votação da sessão desta terça (28).

De acordo com a iniciativa, assinada pelo deputado Vandinho Leite (PSDB), a autorização se estende a pacientes com diagnóstico clínico da doença, mesmo sem comprovação por exame, e deverá haver autorização formal do paciente ou seu responsável, devendo ficar esclarecido que o uso do medicamento tem caráter experimental.

O autor apresentou uma emenda ao projeto incluindo azitromicina e ivermectiva no rol de medicamentos previsto no denominado protocolo de utilização precoce. A emenda também descreve a conduta do profissional de saúde com relação a esses fármacos. Dessa maneira, diante do diagnóstico clínico, o médico deverá fazer a notificação do agravo, emitir a receita médica e colher a assinatura do termo de consentimento do paciente.

O líder do governo explicou que o uso não está proibido. “A diretriz do governo do Estado nunca proibiu o uso desse medicamento. Os médicos estão livres para prescrever o remédio no Espírito Santo”, disse Pagung.

O autor da matéria defendeu a iniciativa. “O objetivo do projeto é dar segurança jurídica aos médicos que prescreverem esses medicamentos. Estudos clínicos estão sendo feitos e apontam que o uso dessas substâncias dentro de um protocolo ajuda a prevenir a forma grave da doença, mas nós sabemos que esses resultados demandam muito tempo.”, explicou Vandinho.

Enfrentamento à pandemia

Outros projetos de autoria parlamentar que tratam de medidas para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus também tiveram a tramitação em urgência aprovada. Uma das matérias é de autoria o deputado Carlos Von (Avante). O PL 358/2020 trata do estágio curricular obrigatório para graduação ou cursos técnicos na área da saúde. A iniciativa permite que estudantes adiantem a conclusão do curso nos casos em que o aluno já tiver mais de 90% da carga horária mínima exigida.

Já o PL 363/2020 reconhece os cursos de formação para novos profissionais da área da segurança pública como serviços essenciais, mantendo assim, o funcionamento regular mesmo durante a pandemia. A matéria é do deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL).

Além dos projetos relacionados à pandemia, os parlamentares aprovaram tramitação em urgência para o PL 417/2020, que obriga estabelecimentos que comercializam produtos orgânicos, naturais ou veganos de uso pessoal, como cosméticos e itens de higiene, a disponibilizarem informações aos consumidores quanto à composição, aplicação e efeitos sobre a saúde. A iniciativa é do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD).

Crédito para a segurança

Os deputados ainda aprovaram regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei (PL) 402/2020, do governo do Estado, que abre crédito especial no valor de R$ 7,3 milhões para a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

O texto do PL diz que esse ajuste no orçamento será destinado à construção e reformas de unidades, capacitação de servidores e aquisição de equipamentos, veículos e sistemas de informação, inteligência e investigação. Os recursos, segundo o governo, são provenientes do superávit financeiro de 2019 e de arrecadação do Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. A matéria será analisada pelas Comissões de Finanças.

Retorno das aulas presenciais

Os deputados rejeitaram a tramitação em urgência para o PL 382/2020, do deputado Sergio Majeski (PSB), que trata do retorno de aulas presenciais na rede estadual de ensino. A urgência foi solicitada pela deputada Iriny Lopes (PT). A matéria condiciona o retorno das aulas na rede estadual de ensino ao controle da doença e aos critérios de segurança sanitária da Organização Mundial da Saúde.

Como a urgência foi rejeitada pela maior parte dos parlamentares (25 votaram não e 5 votaram sim), o PL segue tramitação normal, o que pode, segundo o autor, fazer com que a iniciativa perca o sentido. “O regime de urgência seria essencial porque a matéria pode perder a validade em uma tramitação normal que leva três, quatro meses ou mais. O projeto de lei não tem nada de excepcional a não ser garantir o retorno da aula apenas diante do controle da doença. Nós chegamos a baixar de pauta para conversar com a Casa Civil, mas recebemos uma proposta de texto substitutivo que não contempla o que nós queremos, pois são direções muito gerais”, explicou Majeski.

O líder do governo, deputado Dary Pagung, destacou que o governo do Estado prorrogou a suspensão das aulas até o dia 31 de agosto. “Existe um grupo de trabalho discutindo o retorno de aulas presenciais, além de um debate no âmbito das secretarias de Saúde e de Educação. Não vamos atropelar um trabalho que está sendo desenvolvido por esse grupo de trabalho”.

Novos Projetos de Lei

Dois novos projetos começaram a tramitar na Casa a partir da leitura em Plenário e do despacho da presidência. O PL 424/2020, do deputado Hudson Leal (Republicanos), regulamenta a compra, venda, criação e reprodução de animais de estimação em estabelecimentos comerciais, exigindo o registro da pessoa física ou jurídica. A matéria será analisada pelas comissões de Justiça, Meio Ambiente e Finanças.

Já o PL 425/2020, trata da divulgação do número de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Estado disponíveis em cada unidade hospitalar do Estado. A matéria foi registrada pelo deputado Vandinho Leite (PSDB) e, de acordo com o despacho da presidência, será analisada pelos colegiados de Justiça, Saúde e Finanças.