PL sobre distribuição de ICMS a municípios na pauta de votação

A menos de duas semanas do recesso parlamentar, a sessão ordinária desta quarta-feira (9) traz, entre os destaques da pauta, a votação do Projeto de Lei (PL) 585/2020, que altera as regras de distribuição do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios. O governo estadual repassa 25% do imposto recolhido às prefeituras. Segundo a proposta do Executivo, que será analisada em Plenário pelas comissões de Justiça e Finanças, o município que se destacar, nos próximos anos, na área de educação será beneficiado.

O projeto do Executivo entra na pauta de votações, seguindo o artigo 227 do Regimento Interno, segundo o qual, nos últimos 15 dias de cada sessão legislativa, “serão considerados urgentes, independentemente de requerimento, os projetos de créditos adicionais solicitados pelo Poder Executivo, os projetos de leis periódicas e os indicados pela Mesa, por comissão ou por um terço da totalidade dos deputados”.

Outro destaque da pauta é a votação, em regime de urgência, do PL 515/2020, que institui o Programa Nota Premiada no Espírito Santo. O objetivo do programa é o combate à sonegação fiscal. Para isso, o governo quer incentivar o consumidor a solicitar o documento fiscal, cuja emissão é obrigatória, e vai promover sorteios com premiações em dinheiro para quem estiver inscrito no programa. A matéria do Executivo receberá, na sessão plenária, parecer oral das comissões de Justiça e Finanças antes de ser votada pelo Plenário

Vetos

A pauta de votações desta quarta-feira é encabeçada por quatro vetos do Executivo a projetos de iniciativa parlamentar. O primeiro item é o veto parcial ao PL 273/2019, do deputado Carlos Von (Avante). A proposta proíbe os estabelecimentos do setor hoteleiro do Estado a utilizar placas informando que não se responsabilizam por objetos deixados no apartamento. O governo estadual vetou o artigo 2º do PL, que trata das sanções para o descumprimento da regra. A matéria está em prazo regimental na Comissão de Justiça para emissão de parecer. Se todos os vetos não forem apreciados, a pauta ficará “trancada”, isto é, estarão impedidas de análise as demais matérias.

Ao vivo

A sessão ordinária será em formato híbrido, ou seja, haverá deputados no Plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa, enquanto outros parlamentares participarão por videoconferência. Acompanhe ao vivo, a partir das 9 horas, as votações e os debates, na Grande Vitória pela TV Assembleia, nos seguintes canais: 3.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo

pelo YouTube, Facebook e site da Casa.