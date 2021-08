PL sobre descarte de óleo passa em Finanças

A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa (Ales), em reunião ordinária híbrida (presencial e virtual) realizada nesta segunda-feira (9), examinou seis projetos de lei (PLs), todos aprovados pelos deputados.

Destaque para o PL 1.019/2019, de autoria do deputado Dr. Rafael Favatto (Patri), que disciplina a destinação do óleo de origem vegetal ou animal usado no preparo de produtos por bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos comerciais e industriais. A proposta prevê a destinação do resíduo aos serviços de coleta seletiva ou postos de arrecadação credenciados ou licenciados. A matéria agora segue para análise pelo conjunto dos deputados da Casa.

Audiência pública

Na reunião também foi comunicada a realização de audiência pública no dia 16 de agosto de 2021, às 13 horas, para ouvir representantes do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes) para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em seu parágrafo 3º do Artigo 47 (Lei Estadual 11.011/2020). A audiência está marcada para iniciar meia hora antes do horário normal, portanto, é considerada reunião extraordinária.

Participaram da reunião os deputados Freitas (PSB), que presidiu os trabalhos, Marcelo Santos (Podemos), Dr. Emílio Mameri (PSDB), Dr. Rafael Favatto (Patri), Marcos Madureira (Patri) e Engenheiro José Esmeraldo (sem partido).

Matéria analisadas