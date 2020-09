PL sobre acesso a dados de vítimas encabeça pauta

.

A pauta desta quarta-feira (2) é encabeçada pela votação de proposta que restringe a divulgação dos dados constantes em inquéritos policiais e boletins de ocorrência. O Projeto de Lei (PL) 807/2020 tramita em urgência e aguarda parecer oral da Comissão de Segurança, durante a sessão plenária. Os trabalhos legislativos começam às 9 horas.

O projeto preserva o acesso dessas informações a advogados, membros do Ministério Público e autoridades judiciárias. O autor, deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), apresentou emenda, estabelecendo multa que hoje seria de R$ 70 a 700 para quem dolosamente divulgar dados pessoais de vítimas e testemunhas. Esse recurso deve ser destinado ao Fundo para Infância e a Adolescência (FIA), instituído pela Lei Estadual 4.653/1992.

O PL 807/2020 já foi considerado constitucional pela Comissão de Justiça. No colegiado de Segurança, está em prazo regimental e sob a relatoria do deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL). Além de Saúde e Finanças, o projeto também deve retornar à Comissão de Justiça por ter emenda.

Também em urgência tramita o PL 229/2018, com medidas de proteção e cuidado do cão comunitário, animal que estabelece com a comunidade onde vive laços de dependência e de manutenção ainda que não possua responsável único e definido. O projeto de Janete de Sá (PMN) conta com parecer favorável da Comissão de Justiça e aguarda parecer do deputado Dr. Rafael Favatto (Patri) na Comissão de Meio Ambiente. Antes de ser votada pelo Plenário, passará pelo colegiado de Finanças.

Requerimento de urgência

Volta à pauta nesta terça-feira a votação do requerimento de urgência para o PL 446/2020, que proíbe no Espírito Santo a apreensão de automóveis em casos de atraso ou não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e falta de quitação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). O requerimento constava na pauta da semana passada, mas foi retirado pelo autor, deputado Enivaldo dos Anjos.

Para apreciação do pedido, exige-se a presença em sessão de pelo 16 parlamentares, além do presidente da plenária, e é preciso reunir o foto favorável da maioria dos presentes. Se aprovada a urgência, o projeto receberá em plenário parecer oral das comissões de Justiça e Finanças.

Ao vivo

A sessão virtual pode ser assistida na Grande Vitória pela TV Assembleia nos seguintes canais: 3.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da Casa.