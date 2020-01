PL respalda aluno que desistir de matrícula

Alunos que desistirem de matrícula em curso de instituição de ensino superior poderão contar com devolução de pelo menos 90% do valor pago, e para isso terão de comunicar a desistência num prazo de até sete dias úteis antes do início das aulas.

É o que prevê o Projeto de Lei (PL) 598/2019, de autoria do deputado Lorenzo Pazolini, apresentado na Assembleia Legislativa (Ales).

De acordo com a iniciativa, os estabelecimentos de ensino superior ficam obrigados a devolver aos alunos que desistam do curso o valor integral da matrícula, podendo ser descontada apenas a taxa de administração, que não pode ser superior a 10 % do seu valor.

Em caso de infringência, caso a medida se torne lei, o responsável será penalizado em pagar o dobro do valor devido, acrescido de juros e correção monetária.

A proposta poderá beneficiar candidatos aprovados em mais de um meio de seleção, podendo optar pela instituição que mais lhe interessar, sem ficar no prejuízo do valor investido na primeira matrícula.

Lorenzo Pazolini afirma no texto da proposta que é de conhecimento público que as faculdades privadas iniciam o seu processo seletivo para ingresso nos seus cursos meses antes do início das aulas.

Por isso, para não perder a vaga, o candidato aprovado efetua o pagamento antecipado da matrícula.

Ocorre que muitos candidatos prestam vestibulares para outras instituições de ensino, e caso seja aprovado e escolha outra faculdade, perderá o valor pago anteriormente na matrícula da outra instituição.

“Isso não é justo, pois não houve uma contraprestação para que a faculdade tivesse o direito de receber esse valor”, cita o deputado, defendendo que apenas os 10% da taxa de administração, embutidos no valor da matrícula, seja arcado pelo aluno.

Conforme Pazolini, o PL está de acordo com o entendimento pacificado por tribunais superiores de Justiça no tocante ao direito do consumidor de reaver o valor pago em matrícula de curso superior, caso haja desistência, sendo devido às instituições a retenção de apenas 10% do valor da taxa administrativa.

A matéria vai tramitar nas comissões permanentes de Justiça, Educação, Defesa do Consumidor e Finanças, antes da votação no Plenário.