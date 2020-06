PL que considera igreja serviço essencial sem urgência

.

A maioria dos deputados rejeitou o pedido para tramitação em urgência do PL 333/2020, dos deputados Delegado Danilo Bahiense (PSL) e Pastor Marcos Mansur (PSDB), que considera igrejas e templos de qualquer culto como atividade essencial. A matéria visa permitir a atividade religiosa presencial durante a pandemia pelo novo coronavírus. A decisão pela tramitação normal se deu sessão ordinária virtual desta terça-feira (16).

Com a urgência rejeitada, a matéria segue tramitando na Casa, mas em ritmo normal, o que, segundo Mansur, inviabiliza a matéria. “O objetivo da urgência é justamente acelerar a tramitação porque precisamos das igrejas funcionando nesse momento. As igrejas fazem um trabalho essencial de assistência social e espiritual. As comissões não estão funcionando no mesmo ritmo e, dessa forma, o projeto de lei vai demorar a chegar ao plenário, inviabilizando a matéria”, explicou o parlamentar.

Os autores já haviam pedido a urgência, mas retiraram a pedido do governo. O deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), explicou que não houve acordo com o Executivo sobre o tema. O líder do governo na Casa, o deputado Dary Pagung (PSB), pediu que os parlamentares votassem contra o regime de urgência. “Nós não chegamos a uma conclusão nesse momento sobre o assunto. No meu entendimento, quem pode determinar as atividades essenciais é a União. Conversamos com os autores do projeto, tivemos um bom diálogo, mas não chegamos a uma concordância. Dito isso, se o projeto for aprovado na Casa, não vai ter como o Executivo sancionar essa lei”.

Mesmo votando contrário a tramitação mais rápida, alguns deputados destacaram que o voto era pela defesa do isolamento social e não pelo mérito da iniciativa. O deputado Sergio Majeski (PSB) destacou que as igrejas não estão proibidas de exercer suas atividades. “O decreto do governo proíbe aglomeração. Mas isso não impede que as igrejas façam assistência espiritual. Eu sou católico, todos sabem, e a igreja católica se posiciona firmemente a favor do isolamento social. E isso não impede as igrejas prestarem assistência, desde que sem aglomeração”.

O deputado Vandinho Leite (PSDB) defendeu a abertura de igrejas e templos. “Cada pastor sabe cuidar das suas ovelhas. Líderes responsáveis não colocarão seus fiéis em riscos. Serão, inclusive, mais responsáveis que o poder público, que não está cuidando de muitos espaços públicos”, disse o parlamentar.

IPVA

Outro projeto que aguarda a análise do pedido de urgência é o PL 339/2020, do deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos). Como não havia excedido o tempo destinado ao Expediente, o deputado Erick Musso (Republicanos) passou a votação do pedido para a próxima sessão ordinária. A matéria suspende o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) durante a pandemia. Se a urgência for aprovada, a matéria entra na pauta de votação da sessão seguinte.