PL propõe programa para criança diabética

De acordo com o Atlas da Diabetes 2021, produzido pela Federação Internacional de Diabetes (IDF), o Brasil teve crescimento da ordem de 26,6% na população com diabetes em 10 anos. No caso das crianças e adolescentes (até 19 anos), o número chega a pouco mais de 95 mil casos, principalmente do tipo 1. Considerando apenas as crianças, são aproximadamente 30 mil no país.

Considerando essas informações, o deputado Marcos Madureira (PP) apresentou o Projeto de Lei (PL) 456/2022, que institui o Programa de Proteção e Educação para a Criança Diabética. Entre as propostas está o fornecimento gratuito pelo Estado de aparelho medidor de glicose que não necessita de coleta de sangue. Os responsáveis pela criança deverão ser treinados para o uso correto e a manutenção do aparelho.

Segundo o programa, o governo também deve garantir serviço de reeducação alimentar e acompanhamento nutricional aos beneficiários. Se a criança tiver menos de seis anos, ela deve ser acompanhada pelos responsáveis, defende o deputado.

“O projeto propõe um processo de educação e, ao mesmo tempo, indica uma forma de diminuir a dor e o trauma que essas crianças sofrem com o ato cotidiano de furar o dedo para medir a taxa de glicose, o que pode acontecer mais uma vez ao dia”, esclarece Madureira.

A matéria foi lida em plenário em 3 de outubro último e encaminhada para análise nas comissões de Constituição e Justiça; de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos; de Saúde e Saneamento; de Proteção à Criança e Adolescente e de Política sobre Drogas; e de Finanças.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES