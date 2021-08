PL propõe nome para Procuradoria da Ales

O deputado Bruno Lamas (PSB) protocolou, na Assembleia Legislativa (Ales), o Projeto de Resolução (PR) 14/2021, que denomina “Doutor Agesandro da Costa Pereira” o espaço destinado ao funcionamento da Procuradoria-Geral da Casa. A ideia é homenagear o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), morto em 2018.

Na justificativa da matéria, o deputado ressalta que o advogado era um defensor das instituições democráticas e um militante ativo da ética e da legalidade. “Nossa atitude visa manter acesa a lembrança de um valoroso homem e profissional ético como defensor dos direitos humanos e dos interesses da sociedade, e que marcou a história da OAB-ES e da advocacia brasileira”, destaca.

Lamas reforça que Agesandro Pereira foi um dos principais líderes da sociedade civil organizada num dos momentos mais difíceis do Estado, quando o crime organizado dominava as instituições. “À frente da OAB-ES e no Fórum Reage Espírito Santo atuou de forma essencial para o resgate das instituições públicas e contribuiu para a virada de página do Estado”, complementa.

Procuradoria

Compete à Procuradoria-Geral a representação judicial e extrajudicial do Poder Legislativo estadual nos atos praticados por seus representantes ou por sua administração interna. Ela atua em defesa da Ales, de seus órgãos e membros quando atingidos em sua honra ou imagem perante a sociedade, em razão de exercício do mandato ou das suas funções institucionais, entre outras atribuições.

Tramitação

A proposta foi lida na sessão ordinária de 2 de agosto e encaminhada para análise da Comissão de Justiça.