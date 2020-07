PL prevê formação de bancos de sementes

.

Proposta em tramitação na Assembleia Legislativa obriga as empresas privadas que prestam serviços funerários ou o Poder Público a disponibilizar caixão com visor para as vítimas da pandemia do novo coronavírus. Segundo o autor do Projeto de Lei (PL) 380/2020, a medida valerá enquanto vigorar o decreto de emergência em saúde pública no Espírito Santo (Decreto Legislativo 4593-R/2020).

De acordo com a matéria, o visor da urna funerária deve permitir a visualização do rosto da vítima pelos familiares no momento do sepultamento. A iniciativa também veda a cobrança de qualquer acréscimo referente a esse tipo de urna.

Para justificar a proposta, Euclério Sampaio se baseia em alertas de especialistas sobre as consequências emocionais da falta de ritos funerários tradicionais, em razão da pandemia. “Precisamos amenizar o sofrimento das famílias permitindo, pelo menos, que vejam o rosto do falecido de forma a contribuir com o processo de luto vivenciado por aqueles que perderam um ente querido, vítima da Covid-19”, explica.

Outro argumento usado pelo parlamentar na defesa do projeto é a possibilidade de troca de corpos no sepultamento, “o que tem causado angústia, dor e aflição aos familiares que, após perder o seu ente querido, não tem a certeza de estar sepultando a pessoa certa. Por isso, é importante que as urnas funerárias tenham visor para que as famílias possam ver o rosto do falecido no momento do sepultamento”.

Tramitação

A matéria tramitará nas comissões de Justiça, Saúde e Finanças antes da votação final em plenário.