PL prevê assistência a vítimas de queimaduras

O Projeto de Lei (PL) 89/2020, de autoria do deputado Delegado Lorenzo Pazolini (sem partido), prevê assistência médica especializada para pessoas portadoras de sequela grave em decorrência de queimaduras. O objetivo da proposta é tornar dever do Estado as reabilitações física e psicológica, além da reinserção social dessas vítimas.

De acordo com a proposta, serão consideradas sequelas graves as queimaduras de 3º grau que impossibilitem o trabalho ou a atividade habitual e afetam áreas especiais como face, mãos e períneo. O projeto também contempla os portadores de queimaduras que tenham lesão inalatória, trauma craniano, insuficiência cardíaca, dentre outras complicações elencadas no PL.

Reabilitação

A reabilitação física compreenderá o tratamento cirúrgico integral, inclusive o estético, o fornecimento gratuito de cirurgias reconstrutivas com uso de tecnologias que envolvam substitutos cutâneos, malhas de compressão, lâminas de silicone, órtese, prótese ou outros materiais necessários à melhora do quadro clínico ou cirúrgico.

Também está prevista a assistência especializada prestada por equipe multidisciplinar, composta por médicos cirurgiões plásticos e/ou com experiência comprovada na área de queimaduras, incluindo também nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, oftalmologistas, ortopedistas, neurologistas, clínicos gerais e enfermeiros. Essa assistência especializada existiria enquanto perdurar a necessidade, conforme critério médico e profissional.

Ainda segundo o projeto, a reabilitação psicológica consistirá no acompanhamento da vítima por psiquiatras, psicólogos e terapeutas ocupacionais, pelo tempo necessário, também conforme critério médico e profissional.

Reinserção social

Já a reinserção social consistiria em programas assistenciais que concorram para a eliminação de preconceitos, bem como atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, além da criação de programas que facilitem o acesso aos bens e serviços coletivos.

Além disso, o projeto prevê para as vítimas de queimadura com sequela grave acesso gratuito ao transporte público intermunicipal, bem como o direito de usar a vaga de estacionamento especial para pessoas com deficiência.

“Fica evidente, portanto, que as queimaduras são um problema de saúde significativo, por provocarem sequelas permanentes ou de longa duração, de ordem física e/ou psicológica, comprometendo a fisiologia, alterando a autoimagem corporal, a autonomia e a estética dos pacientes, resultando em deformidades graves e deficiências limitantes, além de diminuir a capacidade funcional para a realização de tarefas do cotidiano e laboral”, ressaltou Pazolini na justificativa do projeto.

Tramitação

A matéria deve tramitar nas comissões de Justiça, de Cidadania, de Saúde e de Finanças.