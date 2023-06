PL isenta ICMS de equipamentos médicos

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa (Ales) o Projeto de Lei (PL) 505/2023, que beneficia órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, fundações e entidades beneficentes de assistência social. A matéria, de Lucas Polese (PL), foi lida na sessão ordinária desta tarde de terça-feira (20).

A proposição trata da isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na importação de aparelhos, máquinas, equipamentos e instrumentos médico-hospitalares ou técnico-científicos laboratoriais que não sejam produzidos no país e que sejam destinados ao ensino, pesquisa e serviços médicos hospitalares. O PL inclui ainda a isenção para uma lista de 51 medicamentos importados.

Polese justifica a proposta pela inexistência de similares no país. “Os insumos especificados no rol deste projeto revelam-se essenciais para alguns procedimentos e tratamentos. Quando não encontrados seus similares em território nacional torna-se necessária a importação, que vem acompanhada de uma sobrecarga tributária que onera os cofres públicos e as entidades beneficentes que prestam serviços públicos à população”, argumenta.

O projeto passará por análise nas comissões de Justiça, Saúde, Ciência e Tecnologia, e Finanças.

Ordem do dia

A exemplo da sessão ordinária de ontem (19), o relator na Comissão de Constituição e Justiça manteve o pedido de vista no veto total do Executivo ao PL 20/2023. Dessa forma, a pauta da Ordem do Dia permaneceu obstruída. Enquanto persistir o pedido, a pauta permanece trancada e as demais proposições não podem ser avaliadas.

Fonte: POLÍTICA ES