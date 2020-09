PL: isenção de imposto para quem tem visão monocular

.

Portadores de visão monocular, que só conseguem enxergar apenas por um olho, poderão se beneficiar na compra de veículos, se for aprovada proposta que concede a isenção do pagamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

O Projeto de Lei (PL) 459/2020 pretende assegurar a essa parcela da população o direito já concedido a pessoas com outras deficiências. A iniciativa é do deputado Pastor Marcos Mansur (PSDB).

“A isenção do IPVA e do ICMS eliminará distorção injusta e inaceitável, que confere tratamento desigual a pessoas em situações essencialmente idênticas, afrontando o princípio constitucional da igualdade”, defendeu o autor na justificativa do projeto.

Para isso, o PL 459/2020 altera o artigo 6º da Lei 6.999/2001, que dispõe sobre o IPVA, e também o anexo III da Lei 7.000/2001, que regula a cobrança de ICMS. A medida inclui os portadores de visão monocular na lista que já beneficia os deficientes físicos, auditivos, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, concedendo as isenções ao proprietário do veículo automotor ou de seu responsável legal.

“No mesmo sentido, passam a ser beneficiadas pelas isenções as pessoas com visão monocular, uma vez que, reconhecidamente, também são pessoas com deficiência visual”, ressaltou Mansur.

Visão monocular

A pessoa com visão monocular apresenta dificuldades devido ao desequilíbrio provocado pela limitação de sua noção de distância, de profundidade e de espaço. Isso compromete a sua coordenação motora e dificulta no equilíbrio corporal.

Essa restrição visual é considerada como deficiência em praticamente todos os estados brasileiros, porém existe a necessidade de uma lei federal, já que ainda não é considerada deficiência visual no âmbito federal.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 377, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2009, reconheceu a visão monocular como deficiência. Desde então as pessoas com essa insuficiência têm conseguido reconhecer judicialmente alguns direitos. Entre eles, a reserva de vaga em concurso público, a antecipação de aposentadoria por idade e tempo de contribuição reduzida e isenção no Imposto de Renda.

Tramitação

O PL 459/2020 deve tramitar nas comissões de Justiça e de Finanças antes de ir à votação em Plenário. Se virar lei, entrará em vigor na data de sua publicação em diário oficial.