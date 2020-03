PL incentiva microempreendedores

Com o objetivo de incentivar a criação de empreendedores populares, o deputado Alexandre Xambinho (Rede) quer instituir, por meio do Projeto de Lei (PL) 100/2020, o Programa Juro Zero.

A iniciativa vai permitir concessão de subsídio financeiro aos microempreendedores individuais (MEIs) – conforme regras da legislação federal – para custear juros das operações de crédito realizadas por meio do Programa Microcrédito, do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

Microempreendedor individual é aquele cuja receita bruta anual é de até R$ 81 mil. Para ser enquadrado nessa categoria, o empreendedor precisa formalizar a empresa e não pode ser sócio, administrador ou titular de outros empreendimentos.

O PL autoriza o Bandes a fazer a retenção dos juros oriundos de outros empréstimos concedidos pelo banco. Estes valores retidos serão usados para alimentar o Juro Zero. Se os juros acumulados não forem suficientes para o custeio do programa, o governo do Estado poderá repassar ao Bandes a complementação por meio de crédito suplementar ou especial e ainda adequações no Plano Plurianual.

O deputado Alexandre Xambinho considera que a iniciativa dará a ajuda que a categoria precisa para crescer. “Os participantes do programa terão acesso a uma linha de crédito de até R$ 3 mil. Se pagarem todas as prestações em dia poderão contar ainda com a isenção de pagamento da última parcela. Por isso, o juro será zero”, explica.

Tramitação

A matéria seguiu para as comissões de Justiça, Cidadania, Infraestrutura e Finanças.