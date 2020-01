PL: Guarapari capital da biodiversidade marinha

Mais dinamismo e proximidade com o público é a nova proposta da TV Assembleia. Para dar o pontapé inicial a este projeto, a Secretaria de Comunicação Social lança o telejornal “Ordem do Dia” trazendo ainda mais visibilidade aos trabalhos legislativos. Ancorado por Karina Borgo e Bernardo Bourguignon, o telejornal vai abrir a programação da TV Assembleia com os destaques do que vai acontecer durante o dia na Casa, os debates e os projetos que serão analisados nas comissões, além de entrevistas ao vivo. O programa de estreia será na terça-feira (4) às 8h30.

O intuito, como explica o Secretário de Comunicação Social da Assembleia, Fernando Carreiro, é trazer mais dinamismo na veiculação das notícias da casa. Uma nova TV Assembleia, mais acessível e presente no dia a dia dos capixabas.

“A ideia do Ordem do Dia nasceu a partir de uma necessidade de dinamizar a nossa programação e entregar conteúdo em uma linguagem mais flexível e com menos formalidade, que é a tônica desses tempos modernos. O fato de ser ao vivo confere ainda mais esse caráter de imediatismo e instantaneidade que queremos imprimir em nossos produtos, na mesma medida que é desafiador”, esclarece Carreiro.

“Ordem do Dia” vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8:30 da manhã, ao vivo pela TV Assembleia. O conteúdo também irá promover maior integração com as outras mídias da Secretaria de Comunicação, como o portal de notícias e as mídias sociais.