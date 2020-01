PL dá estacionamento gratuito para quem for doar sangue

Nem sempre é fácil convencer as pessoas a deixarem o conforto do seu lar para realizarem o nobre ato da doação de sangue. Pensando nisso, a deputada Janete de Sá (PMN) elaborou o Projeto de Lei (PL) 832/2019, que concede isenção de pagamento no estacionamento dos hospitais e clínicas que recolhem sangue para as pessoas que estiverem em processo de doação.

“É uma forma de evitar despender quem busca fazer um gesto que traz uma consequência de grandiosidade indescritível. Acreditamos que essa medida, que não trará impactos financeiros muito relevantes, poderá resultar em um importante reconhecimento para os doadores de sangue”, argumenta a parlamentar.

Para conseguir tal benefício o doador deverá apresentar o comprovante de doação no guichê do estacionamento do local para que seja feita a liberação do pagamento da taxa.

Se a matéria for aprovada, a lei derivada deve entrar em vigor na data de sua publicação em diário oficial.

Tramitação

A proposição deve passar pelas comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, Saúde e Finanças, antes de ser votada pelo Plenário da Casa.