PL cria data de luto contra violência doméstica

Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) apontam que 102 mulheres foram assassinadas no Espírito Santo, em 2020. O número representa um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Em memória a essas vítimas, a deputada Janete de Sá (PMN) protocolou, na Assembleia Legislativa (Ales), o Projeto de Lei (PL) 350/2021, que propõe criar o Dia Estadual do Luto pelas Vítimas de Violência Doméstica e Familiar”, a ser lembrado, anualmente, no dia 9 de outubro.

“O número de mulheres mortas em casos de violência doméstica no Espírito Santo constitui uma realidade social intolerável e inadmissível. É uma realidade com raízes profundas, culturais e cívicas, que exige a reunião de esforços de toda a sociedade para defender, de forma combatente e inflexível, a integridade e a dignidade das mulheres”, justifica a deputada.

A proposta altera o anexo único da Lei Lei 11.212/2020, que consolida a legislação em vigor referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse público. A proponente explica que na maior parte dos casos, os crimes de feminicídios são cometidos por companheiros, namorados ou maridos das vítimas.

“Ainda vivemos numa sociedade que defende os homens e naturaliza sua agressividade. O fato é que as mulheres estão sendo mortas pelas mãos de seus companheiros, namorados, maridos, e esse crime é uma das mais persistentes e devastadoras formas de violação de direitos humanos”, afirma.

Lei Maria da Penha

Por outro lado, a parlamentar entende que a Lei Federal 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) conseguiu avanços importantes. “A Lei Maria da Penha, que completa 15 anos este ano, foi capaz de tirar o agressor do lugar de covarde e o colocar no lugar de criminoso; isso trouxe a afirmação de que o Estado não compactua com essa violência, punindo adequadamente esse agressor. No entanto, estamos longe do ideal em relação à superação dessa mazela social”, conclui.

O PL 350/2021 será analisado pela Comissão de Justiça de forma terminativa, conforme determina o artigo 276 do Regimento Interno.