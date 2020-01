PL: balcão adaptado em venda de passagens

A missão principal da Assembleia Legislativa (Ales), como seu próprio nome diz, é criar e organizar as leis. E o ano de 2019 foi muito produtivo nesse sentido. Os deputados estaduais aprovaram um conjunto de matérias de origem parlamentar que vão contribuir para a melhoria da vida dos capixabas.

Entre as áreas mais abordadas pelos deputados podemos destacar defesa do consumidor, economia rural, direitos sociais e combate a violência contra crianças e mulheres, além de proposições com a finalidade de aperfeiçoar o setor público.

No campo consumerista foram aprovadas duas leis tratando da questão da taxa de conveniência, cobrada por sites que vendem ingressos para espetáculos e cinemas. A Lei 10.986 proibiu totalmente a prática e teve como origem projetos dos deputados Delegado Lorenzo Pazolini (sem partido) e Doutor Hércules (MDB).

Posteriormente, a Lei 11.016 flexibilizou a norma, permitindo a cobrança da citada taxa nas vendas online caso seja disponibilizada a possibilidade de se adquirir os ingressos em pontos físicos sem esse percentual a mais. O autor da legislação foi Gandini (Cidadani), tendo Pazolini como coautor.

O Parlamento capixaba ainda acolheu propostas que resultaram em leis que regulam o peso de produtos (Leis 11.080 e 10.995), o abastecimento com gás natural veicular (Lei 11.072), deixam mais clara o valor da conta de luz (Lei 10.998) e versam sobre a identificação de alimentos destinados a pessoas intolerantes a lactose, celíacas e com diabetes (Lei 11.093).

Segurança

A violência contra crianças e mulheres também foi alvo da preocupação dos deputados. As leis 11.045 (de Hércules) e 11.046 (de Janete de Sá – PMN) entraram em vigor para proibirem a nomeação de servidores comissionados condenados pela Lei Maria da Penha (Lei Federal 11.340/2006) e a utilização de recursos públicos em eventos que possam incitar qualquer tipo de agressão a mulheres ou que contenham manifestações de homofobia ou discriminação racial.

Pazolini, que já foi titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), conseguiu a aprovação de duas leis pertinentes ao tema: a 10.983 veda a entrada de menores em motéis e a 11.012, feita em parceria com Marcelo Santos (PDT), estabelece o Cadastro Estadual de Pedófilos.

Esfera pública

Levar mais informações e transparência dos segmentos públicos para a população foi outro objetivo dos parlamentares. Enivaldo dos Anjos (PSD), ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES), foi o responsável pela Lei 11.035. Ela prevê que municípios contemplados pelo Fundo para Redução das Desigualdades Regionais terão que enviar relatórios de aplicação da verba para a Corte nos meses de junho e novembro.

Nesta seara ainda foram aprovadas as leis que autorizam a continuidade de obras públicas paralisadas (10.999, de Marcelo), que obrigam a instalação de mecanismo de proteção na Terceira Ponte (10.996, de Euclério Sampaio – sem partido) e que liberam entidades sem fins lucrativos para promoverem sorteios com o intuito de arrecadar recursos para atividades de caráter social (11.071, também de Enivaldo).

Outros temas

Os deputados mantêm seus olhos voltados para o interior. Prova disso é que a presidente da Comissão de Agricultura da Casa Janete de Sá (PMN) emplacou duas leis que podem contribuir para a geração de emprego e renda no meio rural. Uma delas, a 11.077, cria regras para a criação de abelhas nativas sem ferrão; outra, a 11.062, estimula a produção de flores. A Ales ainda aprovou uma política estadual de agricultura de precisão (Lei 11.070). O Projeto de Lei (PL) foi apresentado por Luciano Machado (PV).

Também foi elaborada por Machado a proposição que culminou com a Lei 11.076. A iniciativa obriga escolas públicas e privadas a disponibilizarem assentos em locais determinados para os alunos com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Já Gandini assina a Lei 11.061, que permite o uso do nome afetivo para menores em processo de adoção em diversas instituições.

Ouvindo o clamor da população, que pedia a regulamentação do uso dos patinetes elétricos que tantos acidentes vinham causando na Grande Vitória, foi aprovada a Lei Complementar 921. De autoria de Marcelo, a nova legislação limita a velocidade desse modal de transporte, estabelece as vias onde pode ser utilizado e os equipamentos necessários para seu uso adequado.

Judicializadas

Muitas vezes quando um parlamentar apresenta uma proposta tem a intenção de dar uma resposta a uma demanda da população. Apesar de o mérito ser bom, nem sempre a Justiça considera a norma legal. Este foi o caso das leis 10.994 (que implanta a logística reversa para medicamentos), 10.997 (versa sobre dados de veículos roubados) e 11.000 (veda financeiras de celebrarem contratos por telefone com aposentados e pensionistas).