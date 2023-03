PL: abrigos de ônibus a cargo de municípios

Um projeto de lei (PL) em tramitação na Assembleia Legislativa (Ales) determina que a construção, instalação e manutenção dos abrigos de ônibus são atribuições dos municípios, mesmo que as estruturas estejam localizadas em rodovias estaduais. Se essas vias cortam o território do município, a obrigação de manter abrigos para os passageiros é do Executivo municipal, conforme o PL 65/2023, apresentado pelo deputado Gandini (Cidadania).

O projeto trata dos abrigos de ônibus do transporte coletivo urbano e metropolitano, que consistem em estruturas presentes nos espaços de embarque e desembarque de passageiros para que os usuários aguardem os veículos com conforto e segurança.

De acordo com a proposição, os Poderes Executivos Municipais deverão manter os abrigos em boas condições de uso com a realização de manutenção periódica.

Atualmente, na Região Metropolitana da Grande Vitória, a implantação, manutenção e gerenciamento dos pontos de ônibus do Sistema Transcol são competências atribuídas à Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES).

Tramitação

O PL passará pela avaliação das comissões de Justiça, Mobilidade Urbana e Finanças. Se aprovada em Plenário e sancionada pelo Executivo estadual, a norma entrará em vigor na data de publicação em diário oficial.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES