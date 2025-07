Pizza com ‘óleo de maconha’ manda pessoas para o hospital

85 pessoas passaram mal após ingestão acidental de THC, nos Estados Unidos

Uma pizzaria cometeu um erro que levou à ingestão acidental de THC, principal composto psicoativo da planta cannabis, popularmente conhecida como maconha. 85 pessoas relataram sintomas de intoxicação e quase 10 foram parar no hospital. Caso aconteceu em Wisconsin, nos Estados Unidos.

O Centro de Controle de Doenças (CDC) do país norte-americano revelou em relatório, nesta terça-feira (29/7), que o incidente foi em outubro do ano passado. As pessoas envolvidas têm entre 1 e 91 anos e tiveram sintomas de ‘intoxicação por THC’, incluindo tonturas, sonolência e ansiedade. Algumas precisaram ser hospitalizadas.

Voluntariamente fechada para investigação, a pizzaria, que não foi identificada, concluiu que o uso de um ‘óleo de maconha’ (feito por meio da infusão com a planta) foi utilizado por engano na preparação da massa. Isso aconteceu porque o restaurante compartilha a cozinha com uma loja licenciada de produtos comestíveis feitos com cannabis, legalizada no estado americano.

Quando o óleo da pizzaria acabou durante o expediente, foi usado o produto da loja vizinha, acreditando que não possuía nenhum tipo de alteração. Ao final da investigação, o CDC determinou que o caso foi um acidente e ninguém foi indiciado. Em vez disso, a entidade publicou recomendações para evitar casos semelhantes no futuro.

“Regulamentações relativas a práticas como rotulagem clara e padronizada e armazenamento trancado para ingredientes que contêm THC podem diminuir o risco de exposição não intencional ao THC em empresas alimentícias licenciadas”, declarou o CDC. Com informações de O Tempo.