Pixel 5a: Google lança celular à prova de poeira com 5G por R$ 2,4 mil

Divulgação/Google Pixel 5a

O Google anunciou nesta terça-feira (17) o lançamento oficial do Pixel 5a, smartphone intermediário e ao mesmo tempo potente criado pelo próprio gigante das buscas. O aparelho utiliza muitos dos componentes presentes em seu antecessor, o Pixel 4a, mas melhora a bateria e o preço sugerido para o mercado internacional.

Os rumores sobre o lançamento de um Pixel 5a estavam tão quentes que um dia antes do lançamento oficial do produto algumas imagens foram vazadas mostrando exatamente como o celular seria. Este boato mais recente envolvia até mesmo detalhes sobre as partes internas do aparelho.

Pois bem, sem um evento presencial ou mesmo virtual, o Google lançou o Pixel 5a com uma sensação de déjà vu. Na parte traseira é quase impossível distinguir o novo aparelho de seu antecessor, mas na frente existem algumas pequenas mudanças. A primeira delas está na tela, que continua em um painel OLED, mas agora com 6,34 polegadas capazes de exibir conteúdo em Full HD+ e em atualização de 60 Hz.

Pixel 5a pode mergulhar e sobrevive na poeira

A segunda é mais escondida, mas certamente mais importante para o consumidor: certificação IP67. Este é o primeiro modelo da variante intermediária dos Pixel a trazer proteção contra água e poeira, garantindo a sobrevivência do celular mesmo quando mergulhado em um metro de profundidade, por até 30 minutos.

Por dentro, o Pixel 5A utiliza um processador Snapdragon 765G, acompanhado de 6 GB para RAM e 128 GB de armazenamento – como de costume em todos os celulares Pixel, não existe possibilidade de expansão da memória interna. O aparelho ainda oferece entrada para fones de ouvido e o chip Titan M, feito pelo Google para aumentar a segurança para o usuário.

O conjunto de câmeras traseiras faz fotos em ultrawide com 16 megapixels, ou então imagens com campo de visão menor e em 12,2 megapixels. Um sensor de 8 megapixels faz o trabalho nas selfies e tudo isso é controlado com Android 11 instalado já na fábrica, com promessa de atualização por três anos para novas versões do sistema operacional, além de correções de segurança.

A bateria utiliza 4.680 mAh e o carregador entrega 18 watts de energia. Ele continua presente na embalagem para o consumidor, mas este cenário desolador onde a remoção de acessórios vem acontecendo em diversas empresas, também pode chegar aos Pixel em breve.

Quando e quanto?

O Pixel 5a tem preço sugerido de US$ 449 (cerca de R$ 2,4 mil em covnersão direta) e já está disponível para pré-venda nos Estados Unidos e Japão, com as primeiras unidades chegando aos clientes a partir do dia 26 de agosto. Não existe previsão de lançamento para o Brasil.