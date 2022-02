Pix pode ter moeda eletrônica, tokens e ainda mais segurança; entenda

Redação 1Bilhão Educação Financeira Pix

A Federação Nacional das Associações de Servidores do Banco Central (Fenasbac) divulgou o resultado de dez projetos selecionados no Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT Lab) de 2021, iniciativa em conjunto com o Banco Central do Brasil (BC). O sumário traz um resumo das inovações na área financeira por meio de tecnologias para contribuir positivamente com o Sistema Financeiro Nacional que foram desenvolvidas durante os três meses de laboratório. No total, foram 43 projetos inscritos, sendo 11 selecionados e dez finalistas. Os projetos serão detalhados em março no LIFT Day realizado pela Fenasbac.

Para Rodrigoh Henriques, líder de inovações financeiras da Fenasbac e coordenador do LIFT Lab, adivulgação do sumário beneficia a sociedade como um todo, já que mostra quais são os caminhos para futuras inovações na área financeira. “Essa é a primeira entrega para a sociedade, em que fica claro o potencial real de cada um dos projetos, o que foi discutido e o que os inovadores estão pensando sobre o mercado”, afirma.

No universo do Pix, o LIFT Lab 2021 contou com dois projetos inovadores. O RBDC, um protótipo de sistema que converte transações financeiras por moeda eletrônica ou Pix em créditos de tokens, podendo ser utilizados a nível nacional ou internacional. O segundo projeto é um sistema de prevenção à lavagem de dinheiro no ecossistema Pix. Por meio de machine learning e algoritmos é possível obter uma lista dos Pix suspeitos.

“Para o cliente a maior oportunidade é realizar o pagamento de sua fatura de cartão de crédito de forma instantânea, com segurança, evitando a possibilidade de ocorrência de transações ilícitas ligadas à lavagem de dinheiro e ainda ter o crédito liberado imediatamente”, explica Rodrigoh Henriques.

Entre os 10 projetos finalistas destacam-se o Agro Open Bank, um marketplace no qual produtores rurais, com um cadastro simples e rápido, podem ter acesso a vários financiadores como bancos e fundos de investimento, independentemente de seus objetivos com os recursos. O projeto irá acelerar e facilitar o acesso dos produtores rurais aos benefícios de crédito.

Outro projeto de destaque é uma plataforma que contribui com o funcionamento do Open Finance, desenvolvido pela Akropoli. O Sistema de Gerenciamento de Finanças Pessoais disponibiliza serviços em nuvem para as instituições financeiras por meio de APIs, que podem também conectar suas interfaces de interação com os clientes para oferecer serviços e produtos totalmente personalizados.

De acordo com o coordenador do LIFT Lab, todos os projetos foram importantes para avançar tecnologicamente e garantir benefícios aos usuários e empresas que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. “O LIFT Lab permite que pessoas físicas ou jurídicas implementem projetos e soluções inovadoras que irão mudar para sempre o futuro do sistema no Brasil. Para nós é importante fazer parte desse processo”, afirma.

Em 2022, empresas com projetos robustos voltados ao Real Digital têm a oportunidade de participar do LIFT Challenge: Real Digital, um desafio lançado pelo Banco Central e Fenasbac com o objetivo de estudar casos de uso da moeda digital brasileira. Essa é a última semana para realizar as inscrições, que se encerram no dia 11 de fevereiro. Os interessados devem acessar o link http://liftchallenge.com.br .