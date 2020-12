PIX: pesquisa aponta que 81% dos usuários estão satisfeitos com serviço

Luciano Rocha Pesquisa indica que 81% dos usuários do Pix estão satisfeitos com o serviço

Uma pesquisa da Toluna , empresa que fornece insights em tempo real sobre os consumidores, revelou que os brasileiros estão confiando no PIX .

O levantamento foi realizado em parceria com a FGVcef – Centro de Estudos em Finanças da FGV/SP e entrevistou 831 pessoas de todas as regiões do Brasil.

Resultados da entrevista sobre o PIX

De acordo com os resultados do estudo, 56% dos entrevistados estão muito satisfeitos com o novo sistema brasileiro de pagamentos.

Além disso, os dados destacam que 31% dos entrevistados consideram o serviço satisfatório. Outros 9% são indiferentes e 3% consideram o PIX pouco ou nada satisfatório .

Os entrevistados também foram questionados em quais bancos cadastraram suas chaves PIX. Assim, 25% cadastraram na Caixa Econômica Federal e outros 25% cadastraram no Nubank.

Em seguida vem Itaú (16%), Banco do Brasil (15%), Bradesco (13%), Santander (10%) e Inter (9%).

Pix

Os entrevistados que estão usando o PIX foram questionados sobre a quantidade de transferências feitas e recebidas através do serviço:

59% fizeram uma transferência e 58% receberam uma transferência;

67% fizeram entre 2 e 4 transferências;

57% receberam 2 ou 4 transferências;

62% fizeram entre 5 e 7 transferências;

53% receberam 5 e 7 transferências;

60% fizeram 8 ou mais transferências e

56% receberam 8 ou mais transferências.

Paralelamente, 81% dos entrevistados classificaram o PIX como seguro no cadastro e usabilidade. Os outros 19% não consideram o serviço seguro.

Praticidade do PIX

Sobre a praticidade do sistema , 88% classificaram como prático o tempo de cadastramento e uso do PIX . Os mesmos 88% consideram o PIX como inovador frente às outras opções oferecidas pelos bancos.

Uma das facilidades do PIX é a liberdade de transferências e recebimentos 24 horas por dia, 7 dias por semana .

Portanto os entrevistados foram questionados sobre seus hábitos de uso do serviço.

Segundo os dados, 63% usam o PIX durante e fora do expediente bancário , enquanto 15% usam mais fora do horário bancário. Outros 9% usam durante o expediente bancário e 12% não usam em nenhum caso.

Pagamentos

O PIX oferece a possibilidade de cadastramento de CPF, e-mail e celular para identificação dos seus dados bancários.

Também é possível criar uma chave aleatória e gerar um QR Code para leitura nos apps do banco.

Por fim, os entrevistados foram questionados sobre seu uso do PIX:93% usam uma das chaves e 32% usam o QR Code. Ainda assim, foi visto que o QR Code ainda é pouco conhecido pelos usuários do PIX.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa da Toluna foi realizada entre os dias 3 e 7 de dezembro de 2020, com 831 pessoas das classes A, B e C, segundo critério de classificação de classes utilizado pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep).

O estudo foi feito com pessoas acima de 18 anos, de todas as regiões brasileiras, com três pontos percentuais de margem de erro e 95% de margem de confiança.