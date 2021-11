Pix do Banco Inter está fora do ar para diversos clientes nesta terça (16)

Banco Inter (Imagem: Lucas Braga/Tecnoblog)

Clientes do Banco Inter enfrentam problemas para realizar transferências via Pix nesta terça-feira (16). A falha atinge diversos usuários com contas PJ ou PF — relatos apontam que o sistema de pagamentos instantâneos não funciona no app da instituição financeira. A empresa ainda não se pronunciou sobre o motivo da instabilidade.

Estes bugs vêm sendo relatados com maior frequência desde às 14h30 de hoje, segundo o DownDetector . Usuários se queixam que o recurso de Pix não funciona, e não conseguem realizar transferências instantâneas para outros bancos.

“Pix não funciona, transferência TED feita há uma hora não chegou também”, explica um cliente da instituição. Outro usuário do app do Banco Inter diz que pagamentos por boleto também estão instáveis.

No Twitter, não é diferente. Veja alguns relatos:

Pix do banco Inter fora do ar 😒 — Lucas Bomfim (@lpbomfim) Pix do banco Inter fora do ar 😒 — Lucas Bomfim (@lpbomfim) November 16, 2021 ?ref_src=twsrc%5Etfw”November 16, 2021

Cara o banco Inter não me deixa fazer um simples pix, que mundo e esse que agt vive — Jter Tucheliban (@Jter171) Cara o banco Inter não me deixa fazer um simples pix, que mundo e esse que agt vive — Jter Tucheliban (@Jter171) November 16, 2021 ?ref_src=twsrc%5Etfw”November 16, 2021

🆘 o pix no inter está indisponível pra todo mundo será? — B. (@lightwoodbia) 🆘 o pix no inter está indisponível pra todo mundo será? — B. (@lightwoodbia) November 16, 2021 ?ref_src=twsrc%5Etfw”November 16, 2021

O Tecnoblog entrou em contato com o Banco Inter e aguarda um posicionamento. Esta matéria pode ser atualizada posteriormente para incluir a resposta da empresa.