Pix deverá ser ampliado para operações internacionais e sem internet

Roberto Campos Neto deu declaração em evento sobre um ano do PIX. Segundo BC, foram feitas no período mais de 7 bilhões de operações, que somaram R$ 4 trilhões.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira (16) que a instituição trabalha para implementar algumas mudanças o PIX, entre as quais, a possibilidade de pagamentos instantâneos de compras em outros países no médio prazo.

Além disso, segundo o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta da instituição, Mauricio Moura, o BC também trabalha para inaugurar, no futuro, o PIX por aproximação. Essa modalidade, segundo ele, poderá ser usada, por exemplo, para pagar passagens de ônibus.

“Assim como há o cartão de crédito por aproximação, o PIX também terá no futuro uma funcionalidade por aproximação. Aproxima celular e vai fazer pagamento com o PIX”, explicou ele.

De acordo com Campos Neto, presidente do BC, também há outros avanços sendo trabalhados para o futuro, como operações sem conexão com a internet.