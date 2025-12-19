Piúma ganha nova agência do Detran|ES com serviços completos

Os moradores de Piúma já contam com uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) totalmente renovada. O Governo do Estado inaugurou, nesta quinta-feira (18), as novas instalações do Posto de Atendimento Veicular (PAV) do município. Com um investimento de mais de R$ 136 mil em estrutura, a unidade agora oferece coleta biométrica e provas teóricas, eliminando a necessidade de os condutores se deslocarem para outras cidades.

A nova sede, localizada na Rua Orides Fornaciaris, s/n°, Centro de Piúma, foi projetada sob padrões modernos de acessibilidade e conforto. Além dos serviços de habilitação, a unidade atende à demanda de uma frota de mais de 17 mil veículos e mais de 8 mil condutores, oferecendo serviços de transferências, emplacamento, habilitação e infrações, penalidades e consultas diversas.

Durante a solenidade, o diretor-geral do Detran|ES destacou que o investimento em Piúma ultrapassa a sede: “Além do investimento nessa nova unidade, por meio do programa Pavimenta Detran|ES, destinamos mais de R$ 5,3 milhões em recapeamento e sinalização, garantindo vias mais seguras para a população”, afirmou.

O evento contou com a presença servidores do órgão, do prefeito de Piúma, Paulo Cola, do vice-prefeito Pastor Ezequias, vereadores, representantes da rede credenciada ao Detran|ES e população em geral.

