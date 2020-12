Redação Pitty anuncia DVD duplo com arquivos completos de “MATRIZ”

A cantora Pitty anunciou nesta quarta-feira (20) o DVD duplo MATRIZ: Arquivos Completos , que já está disponível pela gravadora Deck . Este trabalho apresenta o primeiro DVD com o show histórico da Concha Acústica , em Salvador, onde a artista recebeu no palco os músicos que participaram do álbum, todos baianos: Lazzo Matumbi, Larissa Luz, Russo Passapusso e Robertinho Barreto (BaianaSystem).

Acompanhada por sua banda composta por Martin (guitarra), Daniel Weksler (bateria), Guilherme Almeida (baixo) e Paulo Kishimoto (teclados), ela tocou todas as músicas do disco e vários sucessos de sua carreira. Além da apresentação, o DVD traz um making of com bastidores do evento.

O segundo DVD traz o documentário MATRIZ.doc , dirigido por Otavio Sousa , um passeio de 1 hora de duração não só pelas gravações do disco como por toda carreira da Pitty, trazendo imagens dos primeiros shows e a própria cantora contando sua trajetória. O longa-metragem estreou no festival internacional In-Edit Brasil 2020 e foi ao ar no canal pago GNT , em outubro.

No conteúdo extra ainda há VideoTrackz , uma minissérie produzida para Instagram Stories inspirada nas faixas de MATRIZ , além dos videoclipes de Te Conecta, Noite Inteira, Bicho Solto, Ninguém é de Ninguém, Submersa e o inédito Motor.

MATRIZ ao vivo na Bahia será transmitido pelo Multishow na faixa Multishow Music Live , no próximo sábado (5) às 15h.

O DVD MATRIZ: Arquivos Completos chegará às lojas na semana de 7 de dezembro e o áudio do show será lançado em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (4).