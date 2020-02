Pitbull vai a Venda Nova buscar se manter na vice-liderança

O treinador Vevé tem três sérios problemas para manter o Pitbull do Norte na luta para a conquista do Capixabão 2020. Na vice-liderança da competição, o time vai a Venda Nova do Imigrante, para enfrentar neste domingo, as 15 horas, o time local que está a um ponto na contagem geral. O São Mateus tem 9 e o adversário 8 pontos na contagem geral. O Pitbull só perdeu até agora na partida de estreia diante do Vitória, na Capital por 2 a 0.

O São Mateus está atrás do Vitória e vem de três vitórias seguidas, contra o Rio Branco, Linhares e Atlético de Itapemirim. Este último jogo disputado na quarta-feira, no Sernamby, quando venceu o time do Sul pelo mesmo placar das partidas anteriores: 1 a 0.

Apesar de ocupar a vice-liderança, o São Mateus possui problemas como admite o próprio treinador, revelando que para a partida contra o time de Venda Nova, na casa do adversário não poderá contar com o zagueiro Vando, que levou o terceiro cartão amarelo, o meia Café com luxação no ombro e o lateral Maxuel, com o mesmo problema.

“Estamos há três jogos sem perder, mas precisamos melhorar muito nos três setores e, para complicar não possuímos peça de reposição”, explica Vevé concluindo que são necessários pelo menos cinco reforços para os setores.

Mesmo com os desfalques, o treinador acredita em um bom resultado para manter o Pitbull na luta pelas primeiras posições na tabela do Capixabão na busca pelo título.