Pitbull é morto depois de atacar criança de 10 anos

Uma câmera de segurança de um supermercado na cidade de Alto Paraná, na região noroeste do estado, flagrou o ataque de um cachorro da raça Pitbull a uma criança.

De acordo com testemunhas, a menina de 10 anos estava brincando em uma praça quando o animal começou a persegui-la. Com medo, a menina entrou em um estabelecimento no intuito de fugir dele.

Nas imagens é possível ver quando a menina entra no local, e logo em seguida o cão vai atrás dela. Ela joga algo que estava segurando e sai correndo para um dos caixas. No início, o animal parece perdido, porém, logo na sequência encontra a garota, que é mordida duas vezes.

Seguranças e funcionários do mercado tiram o animal da perna da vítima e o levaram para fora do estabelecimento. A criança foi encaminhada para uma Unidade de Saúde, onde tomou vacina e logo em seguida foi para casa.

De acordo com nota da Polícia Militar, os donos do Pitbull estão prestando apoio à vítima. A polícia também confirmou que o animal foi morto.

(*Ric Mais)