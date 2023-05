PIS/Pasep: Abono será pago com aumento nesta semana; veja quem recebe

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Abono salarial paga um salário mínimo

Mais de 4,4 milhões de trabalhadores inscritos no PIS ou no Pasep recebem o abono salarial nesta segunda-feira (15). Os valores variam de acordo com o número de meses trabalhados. A novidade é que, a partir deste mês, o benefício é pago com aumento, seguindo o reajuste do salário mínimo.

Trabalhadores da iniciativa privada e do setor público recebem R$ 110 a cada mês trabalhado no ano de 2021, podendo chegar ao máximo de R$ 1.320. Veja como consultar quanto receber .

Ao todo, recebem o benefício 3,9 milhões de pessoas inscritas no PIS nascidas em julho e agosto e 545,2 mil funcionários públicos com dígitos final 4 ou 5 terão direito ao Pasep.

Serão repassados R$ 4,4 bilhões no quarto lote de pagamento do benefício.

Quem tem direito

Para ter acesso aos valores do abono salarial, o trabalhador de empresa privada precisa estar inscrito no Programa Integração Social (PIS) e os de empresas públicas, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), há pelo menos cinco anos.

O abono salarial está assegurado aos trabalhadores que receberam, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 dias, em 2021. Outro requisito é que os dados dos trabalhadores tenham sido informados corretamente pelo empregador (pessoa jurídica), na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O Abono Salarial 2023 (ano-base 2021) equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo. O pagamento para cada trabalhador varia de acordo com a quantidade de dias trabalhados em 2021. O cálculo do benefício corresponde ao número de meses trabalhados multiplicado por um doze avos do valor do salário mínimo vigente.

O valor pode ser sacado até 28 de dezembro de 2023. Após esse prazo, os recursos não sacados voltam para o governo federal.

Calendários

PIS

Nascidos em: Liberação do valor:

Janeiro e fevereiro: 15/02/2023

Março e abril: 15/03/2023

Maio e junho :17/04/2023

Julho e agosto: 15/05/2023

Setembro e outubro: 15/06/2023

Novembro e dezembro: 17/07/2023

Pasep

Final da Inscrição: 0 Recebem a partir de 15/02/2023 Recebem até 28/12/2023

Final da Inscrição: 1 Recebem a partir de 15/03/2023 Recebem até 28/12/2023

Final da Inscrição: 2 Recebem a partir de 17/04/2023 Recebem até 28/12/2023

Final da Inscrição: 3 Recebem a partir de 17/04/2023 Recebem até 28/12/2023

Final da Inscrição: 4 Recebem a partir de 15/05/2023 Recebem até 28/12/2023

Final da Inscrição: 5 Recebem a partir de 15/05/2023 Recebem até 28/12/2023

Final da Inscrição: 6 Recebem a partir de 15/06/2023 Recebem até 28/12/2023

Final da Inscrição: 7 Recebem a partir de 15/06/2023 Recebem até 28/12/2023

Final da Inscrição: 8 Recebem a partir de 17/07/2023 Recebem até 28/12/2023

Final da Inscrição: 9 Recebem a partir de 17/07/2023 Recebem até 28/12/2023

Pagamento do PIS na Caixa

Quem tem conta-corrente ou conta-poupança na Caixa receberá o crédito automaticamente

Por crédito pelo Caixa Tem, em conta poupança social digital

Nos caixas eletrônicos, nas casas lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui utilizando o Cartão Social e senha

Nas agências da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação

Pagamento do Pasep no Banco do Brasil:

Quem tem conta-corrente ou conta-poupança no Banco do Brasil, receberá o crédito automaticamente Para quem não tem, o saque deve ser feito no guichê de caixa em qualquer agência do Banco do Brasil.

