Pirâmide do TikTok? Entenda como tem gente ganhado dinheiro na rede social

Nos últimos meses, o TikTok caiu no gosto dos brasileiros, e o aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos tem se tornado um sucesso. Mas assistir a conteúdos divertidos não é o único motivo pelo qual usuários estão criando contas na rede social: muita gente está interessada em ganhar dinheiro na plataforma.

Desde fevereiro, o TikTok tem investido no público brasileiro através de uma campanha para adquirir e reter novos usuários. A rede social dá dinheiro para quem indica amigos para entrar na plataforma. Para isso, os indicados precisam utilizar um código fornecido por quem o indicou para que ambos recebam retorno financeiro.

Pirâmide do TikTok?

À primeira vista, os valores parecem baixos – a cada novo usuário, por exemplo, quem indicou ganha R$ 2. Mas algumas pessoas conseguem bastante dinheiro na plataforma, indicando outros usuários em massa.

Em uma busca rápida na internet, é possível encontrar dezenas de vídeos de pessoas ensinando outras a ganharem dinheiro no TikTok. Os ensinamentos, é claro, vêm acompanhados do código de usuário de quem gravou o vídeo, o que permite que milhares de pessoas tragam lucro para quem gerou o conteúdo.

O esquema de ganhar dinheiro ensinando outras pessoas a ganharem dinheiro lembra as famosas pirâmides . A diferença é que, no TikTok, ninguém precisa investir para entrar. Mas, da mesma forma, quem tem mais influência vai ter um lucro muito mais alto do que quem baixar o aplicativo e indicá-lo para os amigos.

Para ganhar R$50, por exemplo, é preciso que um usuário indique 25 outras pessoas que se disponham a criar um cadastro na rede social . Já para quem “ensina a ganhar uma renda extra “, o lucro pode vir bem maior: um dos vídeos mais acessados sobre o tema tem mais de 750 mil visualizações . Se 10% dessas pessoas utilizaram o código fornecido no vídeo, o criador conseguiu R$ 150 mil.

E não para por aí. Além dos R$ 2, uma pessoa indicada pode render mais R$ 9 para quem a indicou. Isso porque conforme o TikTok vai sendo utilizado, os internautas ganham pontos por tarefas cumpridas, o que rende retorno financeiro para quem apresentou o aplicativo.

De acordo com a assessoria de imprensa do TikTok, não há um valor máximo de dinheiro que cada usuário pode receber. A campanha, porém, se encerra em 31 de dezembro deste ano.

Como funcionam as pontuações no TikTok?

Algumas ações dentro do TikTok rendem retorno financeiro aos usuários e a quem os indicou. As premiações podem ser feitas diretamente em dinheiro ou através de Rubis, moeda utilizada no aplicativo. Cada 10.000 Rubis arrecadados valem R$1. Os saques podem ser feitos através do PayPal , e o valor máximo é de R$20 por dia.

Os lucros obtidos através de indicação são os seguintes:

R$ 2 para quem indicou

R$ 1,10 para quem foi indicado

Além das indicações, é possível ganhar dinheiro realizando tarefas nos sete primeiros dias depois que o TikTok foi baixado. São elas:

1.500 Rubis ou R$0,15 – Compartilhar a campanha do TikTok em outra rede social

2.000 Rubis ou R$0,20 – Ver vídeos por 3 minutos

3.000 Rubis ou R$0,30 – Ver vídeos por 10 minutos

5.000 Rubis ou R$0,50 – Ver vídeos por 20 minutos

3.000 Rubis ou R$0,30 – Publicar um vídeo

Conforme o usuário vai cumprindo essas tarefas, quem o indicou também ganha recompensas. Essas são ainda maiores para quem indicou do que para quem está, de fato, completando as etapas.

R$1 – O indicado viu 3 minutos de vídeos por 3 dias seguidos

R$2 – O indicado viu 3 minutos de vídeos por 6 dias seguidos

R$4 – O indicado viu 3 minutos de vídeos por 10 dias seguidos

Os valores são cumulativos, o que significa que um usuário pode ganhar até R$9 por pessoa indicada (R$2 da indicação + R$7 do cumprimento de todas as tarefas acima).

Dá para ganhar dinheiro no TikTok?

Apesar do sistema beneficiar pessoas mais influentes, é possível ganhar dinheiro no TikTok sem ter muitos contatos. É importante ter em mente, porém, que o retorno financeiro vem em pequenas quantidades, e é preciso se dedicar para conseguir obter uma renda extra .

O fotógrafo Joel Junior já conseguiu, em dois meses, mais de R$ 1.200 através de indicações no TikTok. Ele tem um canal no YouTube e fez um vídeo explicando como usar o aplicativo , mas garante que a maior parte de seus indicados não veio daí. “Pelo vídeo em si, só se cadastram em média três (pessoas) por dia, pois a maioria já possuía cadastro”, conta.

O grande número de indicados que ele possui veio das uma ou duas horas que ele se dedica por dia a divulgar o aplicativo . Ele acessa grupos de renda extra no Facebook e ensina as pessoas a utilizarem a rede social, conseguindo novos usuários para cadastrarem seu código.

“Acredito que qualquer pessoa consiga fazer uma renda extra (no TikTok)”, opina Joel. “Mas tem que ser persistente, pois a maioria das pessoas não acreditam que realmente dá para ganhar uma renda extra besse aplicativo”, completa.

O maior beneficiado

Com a dedicação de pessoas para indicar o TikTok e obter retorno financeiro, o maior beneficiado não são os influenciadores nem o público geral, mas sim o próprio aplicativo.

O objetivo da campanha é atrair e manter novas pessoas na rede social. Com o fim da campanha, em dezembro deste ano, e o crescimento da base de usuários, a plataforma ganhará dinheiro por outros modelos de negócio, como a publicidade .

Procurado pela reportagem, o TikTok afirmou que não compartilha informações sobre sua estratégia, mas o modelo de indicações para aumentar a base de usuários é bem famoso, sobretudo no universo digital. Maior concorrente da rede social nos Estados Unidos, o Zynn também já adota o sistema de benefícios por indicação .