Piquerez comenta versatilidade e projeta duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão

Autor de duas assistências e com participação no gol contra na goleada por 5 a 0 sobre o Goiás, no domingo (07.05), pelo Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Piquerez comemorou a sua atuação em Goiânia (GO) e explicou suas funções de acordo com o plano de jogo da comissão técnica de Abel Ferreira – nesta terça-feira (09), o camisa 22 foi a campo com o restante do elenco e fez uma atividade técnica em dimensões reduzidas antes de um aprimoramento de finalizações, tanto da entrada da área quando depois de cruzamentos laterais.

“Depende muito de cada jogo e é tudo combinado antes com a comissão técnica: se tenho que atacar mais ou ficar mais em uma saída de três. Também depende do momento do jogo. No último, por exemplo, com a expulsão do jogador adversário, o time deles ficou mais aberto e tive mais liberdade. Conseguimos fazer o segundo gol rapidinho e depois deu para matar o jogo. Dei as assistências e é bom para mim, mas feliz também porque a equipe ganhou fora de casa uma partida muito complicada”, falou o terceiro uruguaio com mais confrontos na história do Verdão, com 87, atrás apenas de Villadoniga, com 138, e Diogo, com 147.

Piquerez comentou também sobre a maratona de jogos e a sequência de compromissos como mandante que se avizinha. “Sabemos que os meses de abril e maio são muito carregados, com muitos jogos, mas a gente vem trabalhando bem, temos um elenco muito bom e competitivo, jogue quem jogar a gente faz o mesmo, não tem diferença. A gente vem fazendo bons jogos, ganhamos fora de casa na Libertadores, que foi um resultado muito bom, e agora temos essa sequência de partidas em casa, com dois do Brasileirão, Grêmio e Red Bull Bragantino, e depois pensar no Fortaleza pela Copa do Brasil”, disse o terceiro estrangeiro com mais títulos pelo Alviverde, com seis, atrás somente do chileno Kuscevic, com sete, e do paraguaio Gustavo Gómez, com dez.

O uruguaio falou ainda do possível reencontro com o compatriota Luís Suárez, atacante do Grêmio e de quem é companheiro de seleção. “Sabemos que o Grêmio é um time muito grande, subiu agora da Série B, mas está totalmente novo, com jogadores novos e com a liderança do Luís, que deixa o elenco deles maior ainda. Mas sabemos que nós em casa somos muito fortes, com o apoio da torcida, então a gente tem de fazer o nosso jogo para ganhar a partida e somar os três pontos”, concluiu.

Nesta quarta (10), o Verdão pode igualar o recorde de vitórias consecutivas na história do Allianz Parque – atualmente com nove triunfos seguidos, desde 9 de fevereiro deste ano, está a um da melhor marca já obtida na arena, de dez resultados positivos consecutivos, entre janeiro e abril de 2022.

Há 26 jogos invicto no Allianz Parque (20 vitórias e seis empates), o Palmeiras ostenta a segunda maior sequência sem derrotas na história da arena – o recorde é de 28 jogos, alcançado entre agosto de 2016 e junho de 2017 (21 vitórias e sete empates). Neste ano, o Maior Campeão do Brasil está invicto no local e registra o melhor aproveitamento da história, com 87,8% de aproveitamento (nove vitórias e dois empates em dez jogos) contra 82,8% de 2022. Também tem a melhor defesa com 0,45 gol sofrido por partida contra 0,46 de 2019.

Com quatro triunfos seguidos sobre o Grêmio, o Palmeiras pode também estabelecer, de forma isolada, a maior sequência de vitórias da história do confronto – o recorde é justamente de quatro resultados positivos consecutivos, obtido quatro vezes. O Verdão está invicto há seis jogos contra o rival (dois empates pelo Brasileiro 2020, duas vitórias nas finais da Copa do Brasil 2020 e outras duas vitórias pelo Brasileiro 2021) e está a um gol de chegar ao 150º na história (soma 149 bolas na rede em 103 partidas).

Fonte: Esportes