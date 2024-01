Foto: Reprodução Piores do ano! Os filmes que mais floparam em 2023

Chegamos ao fim de 2023, um ano repleto de novidades cinematográficas dos mais variados tipos, atendendo a todos os gostos: desde blockbusters bilionários até produções independentes, tudo esteve em exibição nas telonas ao longo desse ano! O ano de 2023 marcou o momento em que a relação entre o público e a arte cinematográfica se restabeleceu . As pessoas voltaram a frequentar os cinemas, e a sétima arte parece ter recuperado o impacto que tinha antes da Covid-19.

Contudo, independentemente de ser antes ou depois do caos, algo permanece constante: a existência de filmes bons e ruins . E, como de costume, os críticos estão prontos para destacar essa distinção. Confira os filmes que mais floparam em 2023.

Leia também: Veja onde assistir os filmes favoritos ao Oscar 2024.

Os filmes que mais floparam em 2023

Confira as maiores decepções do ano.

10. Amor(es) Verdadeiro(s)

Se você está em busca de um filme de romance com uma abordagem diferente, Amor(es) Verdadeiro(s) pode chamar sua atenção. A trama gira em torno de um casal separado pelo desaparecimento de um dos parceiros, levando o outro a iniciar um relacionamento com um amigo de infância.

No entanto, se você espera uma narrativa inovadora e fora dos clichês, talvez se decepcione com a previsibilidade do filme. Amor(es) Verdadeiro(s) não obteve uma recepção positiva, sendo considerado um dos grandes fracassos do ano tanto pela crítica quanto pela audiência. Se interessou? O filme está disponível para streaming no Prime Video.

9. O Convento

Outro filme de terror figurando entre os menos apreciados de 2023 é “O Convento”. A narrativa acompanha Grace (interpretada por Jena Malone), que viaja até um convento na Escócia ao receber a notícia do suicídio de seu irmão, um padre.

Apesar da premissa promissora, o filme falha ao apresentar uma trama bem estruturada e de fácil acompanhamento. Críticos apontam que o longa não se esforça o suficiente para manter um clima verdadeiramente aterrorizante. Para quem estiver interessado, “O Convento” está disponível para compra e aluguel no Apple TV, Prime Video e Google Play.

8. 65: Ameaça Pré-Histórica

O filme “65 – Ameaça Pré-Histórica” também se destaca como um dos grandes fracassos de 2023, apesar de suas promessas de muita ação e aventura em uma trama jurássica. Com Adam Driver como protagonista, o filme não apenas enfrentou críticas negativas, mas também foi rapidamente esquecido.

Na trama de ficção científica, um astronauta acredita ter aterrissado em um planeta misterioso, mas, na realidade, encontra-se na Terra há 65 milhões de anos, durante a era dos dinossauros. Embora a premissa seja intrigante, a execução do filme deixou muito a desejar. Para quem deseja conferir, “65 – Ameaça Pré-Histórica” está disponível na HBO Max.

7. Megatubarão 2

O filme “Megatubarão 2” figura entre os piores do ano, embora sua aceitação do ridículo seja sua maior virtude. As avaliações no Rotten Tomatoes, com 27% da crítica e 73% do público, evidenciam a dualidade entre qualidade e entretenimento. Na sequência, Jason Statham e Jing Wu enfrentam novamente o tubarão pré-histórico gigante, além de outras ameaças marinhas. O filme está disponível na HBO Max.

6. Os Mercenários 4

O quarto filme da série “Os Mercenários” também se destaca entre os piores de 2023. Na nova trama, o grupo enfrenta um traficante de armas que controla um perigoso exército privado. Apesar da promessa de ação e aventura, o filme conquistou apenas 14% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Surpreendentemente, a recepção do público em geral é bem maior, alcançando 71%. “Os Mercenários 4” está disponível para streaming no Claro TV+.

5. Uma Festa de Arromba

“Uma Festa de Arromba” é uma versão contemporânea de um filme homônimo dos anos 1990. Apesar de trazer de volta os personagens originais enfrentando os desafios da vida adulta, o filme recebeu notas baixas tanto de críticos quanto do público. A trama segue Damon e Kevin, agora faxineiros de hotel, que decidem fazer uma festa na casa de LeBron James. Disponível para streaming na HBO Max.

4. Peter Pan & Wendy

O live-action “Peter Pan & Wendy” de 2023 recebeu críticas negativas por não conseguir capturar a magia do clássico. A trama retrata a conhecida história do garoto que não quer crescer, mas a produção falha em manter o encanto do original, conquistando apenas 11% de aprovação da audiência. Disponível para streaming no Disney+.

3. Life Upside Down

O filme “Life Upside Down”, que aborda a vida de três casais durante a pandemia da covid-19, recebeu críticas extremamente negativas, alcançando apenas 5% de aprovação no Rotten Tomatoes, tanto do público quanto da crítica. Atualmente, não está disponível em nenhum serviço de streaming.

2. Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Apesar das expectativas trágicas previamente anunciadas na premissa e trailer, o filme “Ursinho Pooh: Sangue e Mel” surpreende com uma avaliação de apenas 3% no Rotten Tomatoes. Ao transformar um clássico da Disney em um filme de horror, a produção foi criticada pela fraca criação de um personagem bizarro e assustador, resultando em uma trama confusa e frustrante.

Considerado o pior filme de 2023, “Ursinho Pooh: Sangue e Mel” está disponível no streaming do Prime Video, embora seja recomendado assistir por conta e risco.

1. Os Cavaleiros do Zodíaco

Um dos animes mais populares da década de 1980 recebeu uma adaptação live-action em 2023: “Os Cavaleiros do Zodíaco”. Infelizmente, a iniciativa se mostrou arriscada e, para muitos fãs nostálgicos, teria sido melhor não acontecer.

Com apenas 21% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, o filme de “Os Cavaleiros do Zodíaco” ficou aquém nas expectativas em relação ao roteiro. Essa deficiência teve um impacto negativo não apenas nas cenas de ação, mas também nas interpretações, efeitos especiais e em outros aspectos, conforme apontado pelos críticos.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais!

Fonte: Mulher