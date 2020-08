“Pior fase da Covid-19 já passou no Brasil”, diz sanitarista

Reprodução Alexandre Chieppe

Nesta quarta-feira (26), o Brasil completou seis meses desde que o primeiro caso de Covid-19 , registrado em São Paulo. Desde então o país já registra mais de 117 mil mortes causadas pelo novo coronavírus (Sars-coV-2) e 3.717.156 de casos confirmados da doença.

Em meio a isso, o médico sanitarista da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Chieppe , diz acreditar que, apesar dos altos números, a pior fase da pandemia no Brasil já ficou para trás.

“Eu diria que a pior fase da doença passou, agora a tendência ainda é obviamente a gente conviver com esse novo coronavírus por muito tempo, até que a gente tenha uma vacina eficaz e com uma cobertura muito elevada no país, mas eu acho que a pior fase passou”, declarou.

No entanto, apesar de pensar que a pior fase da pandemia da Covid-19 já passou, Chieppe reforça que os cuidados, como higiene e isolamento, devem continuar. “A população, seguindo as orientações das autoridades públicas de saúde, deve manter as medidas de precauções, a utilização de máscara e manter aqueles cuidados como a higienização das mãos e a utilização do álcool quando necessário”, continuou.

O sanitarista também acredita que o Brasil vivenciará uma segunda onda da Covid diferente. Para ele, o que vai acontecer no país é a manifestação de uma segunda onda através de uma “interiorização do vírus”.

“A segunda onda está muito mais relacionada ao cometimento daquelas pessoas que em um primeiro momento ficaram isoladas e que depois começaram a se expor. O que a gente está vendo aqui é que efetivamente essa segunda onda não vem acontecendo com a intensidade que algumas pessoas imaginavam. Na verdade, a segunda onda que a gente está vendo é a da interiorização da pandemia”, pontuou.