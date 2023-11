Pioneira do design de sobrancelhas capacita mulheres para empreender

Divulgação Naira Ávila fundou o Instituto Estúdio Mais para oferecer capacitação a mulheres

O Brasil vem se destacando no mercado mundial de estética, e hoje é o 3º maior país com mais crescimento no setor, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Segundo dados da Abihpec (Associação Brasileira da Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), o segmento movimentou R$ 47,5 bilhões nos últimos 2 anos, em plena pandemia. E as perspectivas permanecem positivas para os próximos anos.

Dentro desse enorme mercado em potencial, os serviços de estética de sobrancelhas, que começaram a ganhar força no país em 2013, se destacam da mesma forma que as manicures “bombaram” nos anos 90: nos últimos anos, só o mercado de sobrancelhas e cílios foi responsável por movimentar cerca de R$ 250 milhões no Brasil.

Foi exatamente na época desse “boom” que Naira Ávila decidiu usar a seu favor a experiência anterior como sócia-fundadora de uma rede de lojas de estética de sobrancelhas, que chegou a somar 80 unidades abertas em diversos shoppings espalhados pelo Brasil, negócio que abriu em sociedade com seu irmão, o músico Pedro Lucas – o Pe Lu da banda Restart, o Estúdio Mais.

A paixão por beleza e estética de Naira virou uma escola e hoje, a empresária é dona também do Instituto Estúdio Mais, com o intuito de compartilhar suas experiências técnicas e humanas para ajudar mulheres na tão sonhada independência financeira.

“Se o Estúdio Mais está presente em 17 shoppings entre Rio e São Paulo, atende mais de 10 mil pessoas por mês e possui mais de 150 mil clientes ativos cadastrados, por que não ajudar milhares de mulheres com o nosso conhecimento? Queremos multiplicar essas pessoas e criamos o instituto para compartilhar toda a experiência da rede, desde os procedimentos de Micropigmentação e Design de Sobrancelhas até a gestão do próprio negócio”, comenta Naira. “Nosso objetivo é despertar o interesse no aprendizado e, consequentemente, propiciar caminhos para que nossas alunas conquistem a tão sonhada liberdade financeira”, complementa a empreendedora.

“Exército” de empreendedoras e empoderamento feminino

Em 2017, sob o comando de Naira, o Instituto passou a criar um verdadeiro “exército” de profissionais de design e micropigmentação de sobrancelhas, que hoje já soma mais de 3 mil mulheres formadas.

O Instituto contribui muito para o que hoje se tornou um importante movimento político, social e filosófico: o empoderamento feminino. “Temos o intuito de promover a força das mulheres através do empreendedorismo, temos uma parcela, ainda que pequena, de contribuição para colocá-las onde elas devem estar inseridas, no lugar de independência, de empreendedora, no lugar da mulher que ganha seu próprio dinheiro”, comenta.

“Parte dessas mulheres já estiveram até mesmo em situação de rua e hoje têm rendas expressivas, sustentam famílias, conseguem pagar faculdade para os filhos, compraram casas, carros, têm vidas confortáveis e possuem seus próprios negócios. Algumas também foram contratadas para atuar em nossas lojas”, comemora a empresária.

Das mulheres formadas pelo Instituto, mais de 2,8 mil viraram empreendedoras e mais de 200 hoje estão espalhadas prestando serviço nas 17 lojas do Estúdio Mais. “Eu não desejo para nenhuma mulher ter que depender de outras pessoas para comer, para comprar algo que queira, para fazer um curso, porque eu mesma já passei por isso no passado, e não queria mais estar naquela situação de sempre depender de alguém”, comenta Naira, que hoje tem uma carreira de sucesso e é mãe do ator e influenciador João Guilherme.

O curso oferecido tem carga horária de 40 horas de aulas práticas e 11 horas de aulas online em 5 dias, com estratégias, técnicas e os processos testados, aplicados e validados, diariamente, pela equipe multidisciplinar das clínicas Estúdio Mais (dermatologistas, nutricionista, nutrólogos, esteticistas, micropigmentadoras entre outros profissionais).

Movimento Por Elas

O #MovimentoPorElas é uma iniciativa criada há cerca de 2 anos pelo Instituto Estúdio Mais, com o apoio das clínicas Estúdio Mais. Essa hashtag tem como objetivo principal auxiliar mulheres em situações de vulnerabilidade. No entanto, o Instituto já vem realizando ações sociais há mais de uma década, oferecendo suporte às mulheres desprotegidas, o que demonstra um compromisso duradouro com a causa.

“Uma das principais áreas de atuação do movimento está relacionado ao apoio ao movimento Agosto Lilás – uma campanha que busca conscientizar a sociedade sobre a importância de combater a violência doméstica, um problema muito sério e infelizmente comum, que afeta muitas mulheres não apenas no Brasil, mas também no mundo todo” finaliza Naira.

