Pintor é assassinado a tiros durante Festa de São Benedito no ES

Um pintor, identificado como Bruno Lourenço Schreder, de 32 anos, foi morto a tiros, após um show musical que acontecia no Centro da Serra, na madrugada desta terça-feira (27). Outras duas pessoas, que estavam no local, também foram baleadas. Uma delas é um jovem, de 22, que está em estado grave no hospital.

Bruno participava da comemoração do Dia do Serrano, que contou com uma agenda festiva durante todo o dia.

A vítima estava acompanhada por amigos na festa. Um deles chegou a comentar, que, em determinado momento, Bruno encontrou um conhecido e foi conversar com ele, mas no momento em que virou as costas, Bruno foi atingido por vários disparos nas costas e na região do tórax.

No corpo de Bruno, peritos da Polícia Civil identificaram 11 perfurações.

Por nota, a Prefeitura da Serra informou que houve segurança, tanto municipal como estadual, em todo o centro da cidade durante os festejos de São Benedito. “Lamentamos o ocorrido, e ressaltamos que tudo aconteceu após o encerramento da festa. De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu à 00h40 e a festa foi encerrada à 00h00”, diz a nota da prefeitura.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.