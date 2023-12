“Pinto mole”: por que ficar pelado sem ereção é problema para homens

Entenda por que ficar pelado com o pênis sem ereção na frente de outras pessoas gera constrangimento e ansiedade para muitos homens

Se você não é um homem, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas o fato é: a maioria deles têm vergonha de ficar pelado com o “pinto mole” na frente de outras pessoas, principalmente mulheres.

O assunto começou a ganhar mais notoriedade quando Igão, apresentador do PodPah, falou em um programa que “ninguém vê o pau dele mole”. O vídeo viralizou e o tema virou assunto na internet, abrindo espaço para que muitos homens concordassem com o influencer.

De acordo com a psicóloga e sexóloga Alessandra Araújo, a preocupação com o tamanho e firmeza do pênis é uma realidade entre os homens, e é exacerbada por normas culturais, sociais e até mesmo midiáticas, impactando a autoestima e confiança sexual masculina.

“A socialização dos homens pode, em alguns contextos, associar a ideia de ereção e tamanho do pênis a símbolos de masculinidade e poder. Em uma sociedade falocêntrica, questões como os estereótipos de masculinidade, cultura do desempenho e os exemplos mostrados em produções pornográficas podem gerar esse desconforto em torno de um pênis sem ereção”, explica.

Além do desconforto do momento e do fato de que muitos homens deixam de viver momentos específicos para se preocuparem com a aparência dos próprios pênis, essa ansiedade pode impactar diretamente a experiência sexual.

“Disfunção erétil psicológica, diminuição de desejo sexual, inibição emocional e passar a evitar relações sexuais são alguns dos problemas que podem ser causados por essa expectativa de como o pênis deveria parecer”, elucida a sexóloga.

Contudo, vale ponderar também se o desconforto está relacionado apenas à ereção ou se existe um desconforto com a nudez de uma forma geral.

“É importante reconhecer que a relação das pessoas com a nudez é altamente individual e pode variar significativamente. Promover uma cultura de aceitação do corpo e educação sexual positiva pode ajudar a reduzir a vergonha e a promover uma compreensão mais saudável e realista da nudez”, diz.