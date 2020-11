Pink e laranja serão tendência fortes na maquiagem de verão; veja como usar

Divulgação Make nos tons pink e laranja são tendência para o verão

Com o uso necessário das máscaras de proteção, a região dos olhos ganhou ainda mais destaque na maquiagem . Enquanto o clássico gatinho segue em alta, a beauty artist Simone Tinelli aposta também em sombras coloridas como tendência de make para o verão.

Segundo a consultora da Ikesaki, cores como pink e laranja vão fazer sucesso. A ideia é abusar da cor e também dos brilhos para realçar ainda mais o olhar. “A sombra pode ser aplicada em toda a pálpebra, que pode então ser esfumaçada e finalizada com uma sombra bem cintilante ou com glitter”, ensina a especialista.

Máscara de cílios também segue com lugar de destaque. “Ela pode ser aplicada em abundância”, diz Simone, que vai além. “O toque especial fica a cargo dos cílios postiços, que conferem um efeito incrível para este tipo de make”.

Delineador é outro item que vai compor a make do verão: “Você pode ousar e fazer um delineado preto ou mesmo da cor da sombra”.

Mesmo com o uso das máscaras de proteção, se quiser apostar em um batom, a dica de Simone é usar um “tom forte, puxado para um rosado queimado ou mesmo um vermelho alaranjado, para dar mais vida à maquiagem”.





Da preparação da pele a como aproveitar melhor os produtos



Uma boa maquiagem, independente da estação, começa pela preparação da pele. A sugestão da beauty artist para esse passo é usar uma água micelar de sua preferência. Assim, as impurezas serão removidas e a pele estará pronta para receber a make.

Divulgação/Ikezaki Para começar, com a pele limpa, a sugestão é usar uma base matte misturada a um iluminador





Pensando nos dias mais quentes do verão, Simone sugere uma base leve para a maquiagem. “Aplique uma base líquida matte, que é mais sequinha e dispensa o pó compacto, misturada a um iluminador líquido para dar à pele um aspecto iluminado”, orienta a especialista.

Divulgação/Ikezaki Simone usa sombra pink e uma camada de glitter no mesmo tom

As cores alaranjadas ou os tons de rosa podem aparecer tanto na sombra quanto no blush, e vcê pode usar o mesmo produto para desempenhar as duas funções. “Você pode usar um blush rosado ou alaranjado nas maçãs do rosto e fronte do nariz, como se tivesse tomado um sol. Só cuidado com os blushes rosas, eles são bem pigmentados”, alerta Simone.

Ela completa: “Esse mesmo blush rosa ou laranja pode ser aplicado nas pálpebras como sombra. Capriche na quantidade para pigmentar bastante. Aplique também na parte inferior dos olhos, na parte de fora da raiz dos cílios”.

Divulgação/Ikezaki O blush escolhido é no tom laranja, mas você pode usar a mesma cor e produto para sombra e maçãs do rosto. O batom dá o charme a mais

Para dar um toque final, a consultora de beleza indica aplicar, acima das pálpebras, um iluminador que contenha glitter junto a uma sombra colorida para dar brilho.