Pinheiros e região registram menos crimes

O índice geral de criminalidade caiu, de 2022 para 2023, em Pinheiros e região, que envolve outros três municípios. A informação foi dada durante a audiência pública da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa (Ales). A reunião foi realizada na quinta-feira (19), na sala de sessões da Câmara Municipal de Pinheiros, norte do estado.

Na abertura do evento, o presidente do colegiado, deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), disse que as audiências para debater a segurança pública são oportunidades de dar voz à população sobre questões que envolvem os ambientes urbano e rural. “A violência chegou a patamares insuportáveis e não podemos ficar na arquibancada assistindo à violência acontecer”, alertou.

Atuação da PM

A principal razão apontada para a queda geral do índice de violência em Pinheiros e nos municípios de Montanha, Ponto Belo e Mucurici foi a instalação, em Pinheiros, da sede da 19ª Companhia Independente Regional, em 2021, comandada pelo major PM Manoel Gambatti Júnior. Ele afirmou que, além da infraestrutura e novas viaturas, é preciso mais efetivos, além dos 92 existentes. Para o major, com formação continuada e concursos, essa defasagem poderá ser superada.

Os resultados operacionais são positivos e, em alguns casos, vêm sendo registrados há mais tempo. “Ponto Belo tem o maior tempo sem homicídios. São seis anos e meio sem homicídio. O último homicídio foi em março de 2017. Os homicídios, do ano passado para esse, reduziram em 33% na região”, registrou o major Gambatti.

Os crimes contra o patrimônio, roubos, tráficos tiveram redução nos quatro municípios também graças não só ao trabalho da PM, mas com a contribuição e apoio da própria sociedade e parcerias com a Polícia Civil, Conselho Tutelar, escolas. A PM sozinha não pode alcançar tais resultados, observou o major.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Pinheiros, vereador Edvan Silva Alves (PSB), a sensação de segurança na cidade aumentou para a população: “Quando nós vivíamos com insegurança, como foi registrado na última audiência pública há dois anos, todos queriam falar de sua dor.

Hoje, graças a Deus, com recente trabalho da polícia, conseguimos sair pra fazer um lanche, levar o filho na praça”, disse. No entanto, ele disse que é preciso melhorar mais e que o efetivo policial está defasado.

Políticas públicas

Para Edineia Rosa da Silva, gestora da Escola Estadual Profissional e Ensino Fundamental (EEEF) Saturnino Ribeiro dos Santos, na zona rural de Pinheiros, com políticas públicas não há aumento da lotação do sistema carcerário e evita-se que o jovem chegue a uma prisão. “A segurança perpassa pelas políticas públicas, que vai muito além do que só pensar na segurança do cidadão na rua, mas por medidas socioeducativas”, afirmou.

A volta de projetos sociais no município foi sugerido pelo vereador de Pinheiros Diego Pascoalini (PTB). Ele pediu a colaboração do empresariado e do poder público para criar mecanismos de geração de emprego e renda. Pascoalini alertou que o município não tem condições de sustentar as escolas do campo diante da possibilidade de diminuição da arrecadação fiscal.

O trabalho conjunto e integrado entre Prefeitura, governo do Estado, Ministério Público, Poder Judiciário e sociedade foi destacada com ênfase pelo secretário municipal de Assistência Social de Pinheiros, Paulo Jovanio dos Santos.

Ele citou ações preventivas de combate ao crime e aumento da segurança na sociedade. O foco do trabalho é voltado para a criança e o adolescente, integrando escola e família. Há, por exemplo, cursos profissionalizantes direcionados para as necessidades do mercado local, como o treinamento em reparo de máquinas pesadas e computação.

Também fizeram uso da palavra e reforçaram a presença e o papel positivo da 19ª Companhia da PM na região os vereadores de Pinheiros Lucas Sá (PDT) e Nem do Vila Nova (PMN); o presidente do Sindicato Rural de Pinheiros, Érico Patrício Orletti, e o diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinheiros, Paulo de Tarso Caralo.

Também participaram do debate o delegado titular da Polícia Civil de Pinheiros, Eduardo Pimenta Mota; e o delegado titular da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, Douglas Sperandio.

