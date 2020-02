Pinheiros debate segurança nesta quinta-feira

Começa por Pinheiros, este ano, o ciclo de audiências públicas da Comissão de Segurança, que no passado percorreu 13 municípios para debater direitos e prioridades para o setor. A reunião pública no município situado no extremo norte do Estado será nesta quinta-feira (13), às 18h30, na Câmara Municipal de Vereadores. O debate é uma solicitação do deputado Alexandre Xambinho (Rede), tendo em vista o crescente índice de violência no município em 2019.

Na relação de convidados estão o prefeito de Pinheiros, os secretários estaduais de Segurança Pública e de Justiça, Antônio Roberto Cesário de Sá e Luiz Carlos de Carvalho Cruz, respectivamente; vereadores da cidade e representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem do Advogado do Brasil no Estado (OAB/ES) e entidades religiosas da região.

Em 2019, o colegiado foi a 13 municípios, realizando debate em Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Aracruz, Linhares, Fundão, Rio Novo do Sul, Guaçuí, Ecoporanga, Presidente Kennedy, Guarapari e São Mateus e Castelo.

Serviço

Audiência Pública: “Segurança Pública: Direito e Prioridades”

Data: Quinta-feira (13)

Horário: 18h30

Local: Câmara Municipal de Vereadores (Rua General Rondon, 37, Pinheiros)