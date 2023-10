Piloto Hugo Cibien vai enfrentar pista de Cascavel pela Império Endurance Brasil

O piloto capixaba Hugo Cibien vai enfrentar, neste sábado (21), um importante desafio pela categoria Império Endurance Brasil: a 37ª edição da Cascavel de Ouro. A prova automobilística é considerada uma das mais tradicionais do País e será realizada no autódromo de Cascavel, no oeste paranaense.

Hugo Cibien conta com patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC). O circuito contará com um percurso de 3.058 metros e será disputado pelos carros mais rápidos do Brasil. A prova terá quatro horas de duração e a Curva do Bacião, conhecida por ser perigosa e desafiadora, promete deixar a corrida ainda mais emocionante.

Nesta etapa, o capixaba continuará pilotando o protótipo AJR, mas, desta vez, da Mottin Racing. Será a primeira corrida da Endurance Brasil no circuito parananese e Hugo Cibien falou sobre a dificuldade do circuito.

“O circuito de Cascavel é complicado como um todo, mas a curva do Bacião é particularmente complexa, definida por quase todos os pilotos como a mais desafiadora do Brasil. Talvez, por isso, a Endurance Brasil nunca tenha andado aqui. O Stock Car freia na reta a mais de 230km/h, mergulha e faz essa curva de 180 graus e raio longo e cerca de 300 metros de extensão a mais de 180 km/h. Os Fórmula 3 faziam a curva a 230km/h. Nossos protótipos devem ir mais por aí”, disse Hugo Cibien.

A Cascavel de Ouro terá largada às 11 horas e será transmitida pela BandSports, CATVE e Youtube da Império Endurance.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo, em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com o foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar



As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.

Fonte: GOVERNO ES