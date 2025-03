Piloto Hugo Cibien estreia com duas quartas colocações na Copa Truck 2025

O piloto capixaba Hugo Cibien iniciou a temporada 2025 da Copa Truck com um desempenho consistente na etapa de abertura, realizada nesse domingo (23), em Campo Grande (MS). Patrocinado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (Liec), Cibien conquistou a quarta colocação em ambas as corridas do dia, superando desafios técnicos ao longo do fim de semana.

Antes mesmo da largada, Cibien enfrentou dificuldades mecânicas. Durante o warm-up, ele e sua equipe trabalharam para solucionar um problema na embreagem. Entretanto, na volta de apresentação, o painel do caminhão apagou, deixando o piloto sem informações essenciais para a prova. Na Copa Truck, essa situação é particularmente desafiadora, pois os competidores precisam respeitar limites de velocidade nos radares distribuídos ao longo do circuito.

“No início da corrida isso foi bem tenso e me atrapalhou bastante, porque eu passava muito abaixo do limite no radar. Fui acertando pelo rádio com a equipe o limite de velocidade e ao longo das corridas já conseguia passar próximo ao limite sem queimar o radar”, relatou Cibien. Apesar dos percalços, ele manteve um bom ritmo e conseguiu completar ambas as corridas no top 4. A primeira bateria teve 15 pilotos cruzando a linha de chegada, enquanto na segunda apenas dez competidores finalizaram a prova.

Diante do desempenho, o capixaba demonstrou confiança para as próximas etapas. “Por tudo que foi o fim de semana, pista desconhecida, quebra logo no primeiro treino, pouquíssimas voltas para acertar o caminhão, poupando equipamento na classificação, temos o direito de projetar que nos fins de semana que as coisas funcionarem, vamos brigar pelo top 3”, destacou.

A próxima etapa da Copa Truck está marcada para os dias 11 a 13 de abril, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná. Com um início promissor, Hugo Cibien segue confiante para buscar resultados ainda melhores e colocar o Espírito Santo em destaque no automobilismo nacional.



Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(27) 99271-8222/ (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES