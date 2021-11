Piloto desaparecido após queda de avião em Ubatuba é do Mato Grosso do Sul

REPRODUCAO/ G1 Piloto Gustavo Carneiro





O piloto Gustavo Carneiro, do município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é uma das três pessoas que estão desaparecidas após o avião bimotor em que elas estavam cair no mar , nas proximidades de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (24).

A presença de Carneiro na aeronave foi confirmada pela mãe dele ao G1 MS. Horas antes de o avião cair, às 11h07, o piloto chegou a publicar nas redes sociais que estava no Aeroporto Campo de Amarais, em Campinas.

No momento, Marinha, Aeronáutica e Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas. A Força Aéra Brasileira (FAB) informou há pouco que um corpo já foi encontrado perto do local onde o avião caiu ontem. Após o resgate, o corpo foi entregue aos órgãos competentes para que seja feita a identificação da vítima.

Além de Carneiro, os outros ocupantes do bimotor eram o copiloto José Porfírio de Brito e um tripulante.

O acidente

A queda do avião aconteceu na noite de ontem, entre o mar de Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro. A aeronave saiu do Aeroporto dos Amarais por volta de 20h30, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Mas, às 21h40, se perdeu o contato com a torre do Rio.

Além disso, as informações disponíveis sobre o bimotor de prefixo PP-WRS indicam apenas que ele estava em situação regular , mas não tinha permissão para fazer táxi-aéreo.