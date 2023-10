Piloto de motocross cai de bicicleta no quintal de casa e morre no ES

Segundo a Polícia Militar, João Tadeu Gobeti Cardoso, de 32 anos, perdeu o equilíbrio no quintal de casa, bateu a cabeça, e sofreu uma grave fratura craniana.Vítima foi socorrida, mas chegou sem vida ao hospital.

Um piloto de motocross morreu após cair durante uma manobra de bicicleta em Iconha, no Sul do Espírito Santo, no último domingo (29). Segundo a Polícia Militar, João Tadeu Gobeti Cardoso, de 32 anos, perdeu o equilíbrio no quintal de casa, bateu a cabeça, e sofreu uma grave fratura craniana.

A Polícia Militar informou que João Tadeu foi assistido e socorrido por familiares a um hospital da região, mas já estava sem vida ao dar entrada na unidade.