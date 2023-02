Pilotamos a nova Honda CB 300F Twister, sucessora da clássica 250

Divulgação Diferentemente da antiga Honda CB 300, o motor da nova CB 300F Twister é suave e de funcionamento muito progressivo

Há mais de dois meses mostramos aqui a mais nova motocicleta Honda brasileira, a CB 300F Twister. A empresa fez uma apresentação estática, sem possibilidade de pilotagem para conhecimento e avaliação, mas as perspectivas de que o modelo seria uma boa novidade eram bem claras.

Tanto a avaliação visual quanto a análise dos elementos constantes da ficha técnica indicavam que essa mais recente versão da família Twister seria a melhor de todas elas. Naquele primeiro momento, o aumento na cilindrada, de 250 cm3 para 300 cm3 , trouxe uma série de adaptações, inclusive para a adoção da injeção eletrônica , o que acabou não logrando muitas melhorias em relação à antecessora. Desta vez, a história é diferente.

A nova Honda CB 300F Twister foi projetada por brasileiros para brasileiros, resultando em um modelo com forte atração estética, no estilo Street Fighter , sem perder a leveza e a agilidade. A semelhança com a Honda CB 500F é proposital, uma vez que essa sua irmã maior conta com um visual muito bem resolvido.

Apesar do motor monocilíndrico de indiscutível menor porte, considero que a nova Honda CB 300F é até mais bonita do que a sua irmã bicilíndrica. E as previsões de que seu comportamento dinâmico seria bastante superior à sua antecessora, se confirmaram.

Fomos ontem para a estrada com a Honda CB 300F Twister, na versão com freio ABS. Apesar da segurança proporcionada por esse sistema, indiscutível em situações de emergência ou baixa aderência, eu gostaria de ter experimentado também a Twister CBS, que não tem o anti-blocante mas aciona o disco dianteiro juntamente com o traseiro, quando o pedal de freio é acionado. Em algumas situações, é um expediente muito conveniente.

A ergonomia da nova Honda CB 300F Twister passou com louvor na avaliação, mesmo tratando-se de um modelo compacto, de pequena cilindrada. A posição de pilotagem não causou incômodo durante todo o dia de teste, favorecendo, inclusive, e em parte, uma condução um pouco mais esportiva.

Diferentemente da antiga Honda CB 300, o motor da nova CB 300F Twister é suave e de funcionamento muito progressivo. Até o ronco, no novo escapamento compacto, ficou mais prazeiroso de ouvir. Com cabeçote SOHC de quatro válvulas, o motorzinho de 293,5 cm3 gira gostoso em rotações mais altas, graças ao aumento do diâmetro do pistão, de 71,0 mm para 77,0 mm, mantendo-se o seu curso de 63 mm. Um propulsor superquadrado (diâmetro maior que o curso) é mais favorável a altas rotações, e, desse modo, pode desenvolver maior potência, que é de 24,5 cv com uso de gasolina e 24,7 cv com o uso de etanol (o motor tem tecnologia FlexOne).

Uma novidade na Twister em relação à versão anterior é a embreagem, que é assistida e tem tecnologia deslizante , para, respectivamente, facilitar o seu uso exigindo menos força no manete, e impedir que o pneu traseiro trave em uma redução de marcha muito forte.

O cluster de instrumentos da Honda CB 300F Twister é totalmente digital, LCD Blackout , com as informações corriqueiras de fácil visualização, e com funções adicionais como, por exemplo, a quantidade restante de combustível no tanque, ou o nível de carga na bateria. Ainda no painel há um ponto de energia de 5 volts para carregamento de um telefone celular ( USB tipo C) .

A adoção de carenagens sobre o tanque de combustível facilitou o reparo em caso de avaria, mas reduziu a sua capacidade para 14 litros . Complementando esse complemento aerodinâmico, existem as coberturas laterais pretas e o spoiler inferior do motor. Para combinar com o estilo Street Fighter, a Honda CB 300F tem pneu traseiro de maior largura (150 mm), tubos de 41mm no garfo dianteiro e banco bi-partido de dois níveis.

O dia passou brincando pilotando a Honda CB 300F Twister pelas estradas do interior paulista. Bastante confortável, foi bem na rodovia, onde era possível manter uma velocidade de cruzeiro elevada, e nas estradas vicinais, quando o sistema chassi-suspensão-freios mostrou que as curvas são bem divertidas quando contornadas com segurança.

Os preços das duas versões da Honda CB 300F Twister foram divulgados há umas duas semanas: R$ 18.900 para a versão com freio CBS (nas cores vermelha ou cinza) e R$ 19.800 para a versão com freio ABS (nas cores vermelha ou dourada).

Fonte: IG CARROS