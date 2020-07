PicPay confiscou o auxílio? Usuários relatam ‘transferências fantasmas’; entenda

Divulgação Usuários relatam ‘sumiço’ do auxílio emergencial com transferências que não caíram no PicPay

Desde a manhã desta terça-feira (7), um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil é a #PicPayDevolveMeuDinheiro, com milhares de relatos de usuários do aplicativo de pagamentos digitais PicPay que são beneficiários do auxílio emergencial reclamando de ‘transferências fantasmas’ e saldo inalterado na conta.

Forma prática e simples de transferir os recursos do auxílio emergencial de R$ 600 ( R$ 1.200 para mães solteiras ) antes do calendário oficial estipulado pela Caixa Econômica Federal, o PicPay acabou se tornando motivo de dor de cabeça para muitos brasileiros que receberam o benefício do governo criado para minimizar os efeitos da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Os usuários do aplicativo de pagamentos digitais relatam e publicam prints com supostas provas de que teriam transferido o dinheiro do auxílio do Caixa Tem , aplicativo oficial dos pagamentos do auxílio emergencial , para o PicPay – prática permitida que facilita os saques antes do calendário oficial – recebido um comprovante da transferência, mas, mesmo dias após o procedimento, ainda não terem recebido o valor na conta do PicPay, que seguiria com o mesmo saldo de antes.

A ideia de transferir o dinheiro do auxílio da conta digital da Caixa para a de outros bancos não infringe o regulamento do pagamento do auxílio e também pode ser feita normalmente para bancos digitais, o Mercado Pago e o PagSeguro, por exemplo. Para sacar o dinheiro do auxílio antes, basta emitir um boleto no próprio nome no Caixa Tem e enviar os R$ 600 – ou outros valores – para onde desejar. No caso do PicPay, que é um dos meios possíveis para esse procedimento, porém, os usuários sofrem com o que segundo a empresa é um pequeno atraso e já pensam no pior caso possível, levantando a hipótese de um golpe .

Para protestar contra o suposto ‘confisco’ do dinheiro pela empresa, foi levantada a hashtag #PicPayDevolveMeuDinheiro , que está desde o início da manhã entre os assuntos mais comentados no País no Twitter.

Alguns usuários do PicPay ameaçam acionar a justiça contra a empresa pela transferência aprovada que não cai na conta, enquanto outros temem ter perdido o dinheiro de vez. Por outro lado, há também usuários que usam a # que viralizou para mostrar aos mais preocupados que tudo pode ser, na verdade, um atraso para o dinheiro cair, o que poderia ser explicado pelo grande volume de movimentações. Segundo a empresa, quem ainda não tem acesso ao dinheiro na conta do PicPay foi afetado por problemas de instabilidade do Caixa Tem, e não do PicPay.

O aplicativo Caixa Tem, por exemplo, sofre com lentidão desde a semana passada e deixa muitos brasileiros na mão, sem sequer conseguirem pagar suas contas, já que o dinheiro, teoricamente depositado, não pode ser acessado.

Confira alguns relatos no Twitter

Pra quem tá indo olhar a carteira no app picpay e acha q o problema é esse, apresento a vocês o momento Q A MERDA ACONTECE:

1- vc solicita o saque 2- o dinheiro sai da sua carteira picpay 3- saque concluído conf email 4- o dinheiro não cai na sua conta #picpaydevolvemeudinheiro pic.twitter.com/r1lbun7NyL — 100% eu não tô (@belaribb) July 7, 2020





_pessoa transfere a grana pro picpay

_picpay #picpaydevolvemeudinheiro pic.twitter.com/GldapzXemE — Alysson Max Bárbara (@Adito_Cast) July 7, 2020





@picpay Desde o dia 2/7 informaram que minha transferência tinha sido concluída, porém até hoje 7/7, nada de creditar o dinheiro.

Isso é Crime!!!!

Ninguém retorna o chat e o 0800 é impossível falar. #picpaydevolvemeudinheiro — Leebrug (@Leebrug) July 7, 2020

tava aqui toda assustada quando entrei na tag e depois de uns minutos chegou essa notificação, já posso dormir em paz #picpaydevolvemeudinheiro pic.twitter.com/KUGzJ1OKBl — sam mya (@samy___a) July 7, 2020

Alô @picpay Mandei mensagem em todos lugares. Fiz uma transferência pra minha conta bancária e meu dinheiro sumiu. Vocês não dão suporte, falta de respeito com o consumidor e com os clientes. Vou entrar com uma ação na justiça. ? #picpaydevolvemeudinheiro pic.twitter.com/rRExgC5Pup — deise oliveira (@deise_26) July 7, 2020

Olha que lindo! Meu cartão do @picpay chegou!! Agora só falta eles acharem os quase 500 reais que “sumiram” da minha conta pra ficar perfeito! ? #picpaydevolvemeudinheiro pic.twitter.com/6EBux6UCNs — Régis Soutello Pessolano (@RegisPessolano) July 7, 2020

PicPay atribui problema à instabilidade do aplicativo Caixa Tem

Procurado pelo iG, o PicPay emitiu nota minimizando o problema, que seria experienciado apenas por “pequeno percentual” dos 2,9 milhões de brasileiros que transferiram o auxílio emergencial para o aplicativo.

Confira o posicionamento do PicPay:

” Desde o início da distribuição do auxílio emergencial, mais de 2,9 milhões de usuários concluíram a transferência do benefício para o PicPay com sucesso. Por instabilidade do sistema do Caixa TEM, um pequeno percentual das transações entre o aplicativo e o PicPay não é concluído. Nesses casos, o usuário deve fazer nova tentativa. Se a Caixa tiver debitado o valor utilizado para a transferência, o estorno deverá ser realizado pelo próprio banco “.