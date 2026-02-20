Pico da Bandeira poderá ter status de patrimônio natural capixaba

O Pico da Bandeira tem altitude de 2.891 metros e é o terceiro ponto mais alto do Brasil. O monumento está localizado no Parque Nacional do Caparaó, na divisa entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Projeto de lei (PL 796/2025) do deputado Coronel Weliton (PRD) pretende reconhecer essa área de proteção como de relevante interesse patrimonial e natural no âmbito do Espírito Santo.

Em sua justificativa, o deputado aponta os vários benefícios que o marco natural traz para o estado. “O local atrai visitantes de diversas regiões, movimentando o turismo ecológico, a economia local e fortalecendo a identidade cultural das comunidades do entorno. Além de sua relevância turística, o Pico da Bandeira desempenha papel essencial na preservação ambiental, contribuindo para a proteção de nascentes, manutenção da biodiversidade e conservação de ecossistemas de altitude”.

Coronel Weliton reforça o apelo aos colegas pela aprovação do projeto, enfatizando a importância da riqueza natural inerente ao Pico da Bandeira. “Sua paisagem singular e seu valor histórico e simbólico reforçam a necessidade de reconhecimento e valorização do patrimônio natural capixaba”.

Análise

Antes de seguir para votação no plenário, o projeto será avaliado pelas comissões de Justiça, Turismo, Cultura e Finanças da Ales.

Acompanhe o andamento do PL 796/2025

https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=468582&arquivo=Arquivo/Documents/PL/468582-202511131440461093632ICKG9(9087102).pdf&identificador=3400360038003500380032003A005000&tipoId=P468582#P468582

Fonte: POLÍTICA ES